Прогноз погоди в Одесі на 1 липня, - чого очікувати

Дівчина гуляє в місті. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 1 липня, буде увесь день спекотною. В місті небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температура повітря вдень підійметься до +33 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 1 липня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південний 5-10 м/с.

Температура вночі +16...+21°C, вдень +30...+35 °C.

Температура морської води +22...+23 °C.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 1 липня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південний 5-10 м/с.

Температура вночі +16...+21°C, вдень +30...+32 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть дуже низькій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Погода в Україні 1 липня

В Україні у понеділок, 1 липня, очікується одна з найспекотніших погод по всій Європі. Максимальна температура повітря досягатиме +30...+35 °C, на сході та південному сході подекуди до +34...+37 °C.

На заході прогнозують місцями пониження температури на кілька градусів, однак вдень повітря все ж прогріється до +30 °C і навіть вище.

Через візит атмосферного в другій половині дня або увечері на заході пройдуть грозові дощі, але у переважній частині територій країни завтра буде суха погода з високою пожежною небезпекою.

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Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.