Прогноз погоды в Одессе на 1 июля - чего ожидать

Адская жара — прогноз погоды в Одессе на сегодня от синоптиков
Погода в Одессе сегодня, 1 июля, будет весь день жаркой. В городе небо будет ясным, и облака не омрачат его до конца дня. Без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +35 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 1 июля
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер южный 5-10 м/с.
- Температура ночью +16...+21°C, днем +30...+35°C.
- Температура морской воды +22...+23 °C.
Погода в Одесской области 1 июля
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер южный 5-10 м/с.
- Температура ночью +16...+21°C, днем +30...+32°C.
- На автодорогах области видимость добра.
В Одесской области погодные условия будут способствовать очень низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
Погода в Украине 1 июля
В Украине в понедельник, 1 июля, ожидается одна из самых жарких погод по всей Европе. Максимальная температура воздуха будет достигать +30...+35°C, на востоке и юго-востоке местами до +34...+37°C.
На западе прогнозируют местами понижение температуры на несколько градусов, однако днем воздух все же прогреется до +30 °C и даже выше.
Из-за атмосферного визита во второй половине дня или вечером на западе пройдут грозовые дожди, но в подавляющей части территорий страны завтра будет сухая погода с высокой пожарной опасностью.
Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.
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