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Адская жара — прогноз погоды в Одессе на сегодня от синоптиков

1 июля 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на 1 июля - чего ожидать
Девушка гуляет в городе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 1 июля, будет весь день жаркой. В городе небо будет ясным, и облака не омрачат его до конца дня. Без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +35 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 1 июля

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер южный 5-10 м/с.
  • Температура ночью +16...+21°C, днем +30...+35°C.
  • Температура морской воды +22...+23 °C.
Адская жара — прогноз погоды в Одессе от синоптиков - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 1 июля

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер южный 5-10 м/с.
  • Температура ночью +16...+21°C, днем +30...+32°C.
  • На автодорогах области видимость добра.
Адская жара — прогноз погоды в Одессе от синоптиков - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать очень низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Погода в Украине 1 июля

В Украине в понедельник, 1 июля, ожидается одна из самых жарких погод по всей Европе. Максимальная температура воздуха будет достигать +30...+35°C, на востоке и юго-востоке местами до +34...+37°C.

На западе прогнозируют местами понижение температуры на несколько градусов, однако днем воздух все же прогреется до +30 °C и даже выше.

Из-за атмосферного визита во второй половине дня или вечером на западе пройдут грозовые дожди, но в подавляющей части территорий страны завтра будет сухая погода с высокой пожарной опасностью.

Адская жара — прогноз погоды в Одессе от синоптиков - фото 3
Подробный прогноз погоды в Украине на 29 июня. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

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