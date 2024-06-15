Війна на Тихому океані: чи здатен Пекін напасти на Тайвань

Колишній премʼєр-міністр Австралії Ентоні Ебботт. Фото: ВВС

Найближчим часом Китай може напасти на Тайвань, який вважає своїми територіями. Таким чином, комуністична країна хоче встановити панування в тихоокеанському регіоні та стати азійським гегемоном.

Про це на Black Sea Security Forum заявив колишній премʼєр-міністр Австралії Ентоні Ебботт.

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"Нам необхідно звикнути, що йде велика війна. І це не лише про імперські амбіції Путіна. Сьогодні Китай погрожує незалежному Тайваню та хоче його покорити. Вільний світ повинен це усвідомити та почати діяти", — розповів політик.

Поширення диктатури

Крім того, австралійський дипломат наголосив, що, підтримуючи Путіна, Пекін демонструє свої окупаційні амбіції на сусідні азійські країни. Зокрема, Тайвань, який знаходиться під протекторатом США.

"Китай фінансує воєнну машину Путіна та шукає вразливі точки Америки. Це новий акт диктатури — вони хочуть, щоб увесь світ був схожий на них. Але ми зі свого боку свободу захищаємо зараз тут, в Україні. І сподіваємося на збереження миру в світі", — додав Тонні Ебботт.

Нагадаємо, напередодні Саміту миру у Швейцарії Китай в ООН закликав Україну і Росію "піти назустріч один одному". Таку пропозицію під час засідання Ради Безпеки ООН, скликаному на вимогу Росії, озвучив заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан.

Раніше ми писали, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що основними питаннями Саміті миру буде пошук справедливого миру для України та припинення війни.