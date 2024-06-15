Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Пекін хоче стати азійським гегемоном — Ентоні Ебботт про ймовірний напад на Тайвань arrow

Пекін хоче стати азійським гегемоном — Ентоні Ебботт про ймовірний напад на Тайвань

15 червня 2024 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Війна на Тихому океані: чи здатен Пекін напасти на Тайвань
Колишній премʼєр-міністр Австралії Ентоні Ебботт. Фото: ВВС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Найближчим часом Китай може напасти на Тайвань, який вважає своїми територіями. Таким чином, комуністична країна хоче встановити панування в тихоокеанському регіоні та стати азійським гегемоном. 

Про це на Black Sea Security Forum заявив колишній премʼєр-міністр Австралії Ентоні Ебботт. 

Читайте також:

"Нам необхідно звикнути, що йде велика війна. І це не лише про імперські амбіції Путіна. Сьогодні Китай погрожує незалежному Тайваню та хоче його покорити. Вільний світ повинен це усвідомити та почати діяти", — розповів політик. 

Поширення диктатури

Крім того, австралійський дипломат наголосив, що, підтримуючи Путіна, Пекін демонструє свої окупаційні амбіції на сусідні азійські країни. Зокрема, Тайвань, який знаходиться під протекторатом США. 

"Китай фінансує воєнну машину Путіна та шукає вразливі точки Америки. Це новий акт диктатури — вони хочуть, щоб увесь світ був схожий на них. Але ми зі свого боку свободу захищаємо зараз тут, в Україні. І сподіваємося на збереження миру в світі", — додав Тонні Ебботт. 

Нагадаємо, напередодні Саміту миру у Швейцарії Китай в ООН закликав Україну і Росію "піти назустріч один одному". Таку пропозицію під час засідання Ради Безпеки ООН, скликаному на вимогу Росії, озвучив заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан.

Раніше ми писали, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що основними питаннями Саміті миру буде пошук справедливого миру для України та припинення війни.

Україна
Китай
Одеса
Одеська область
війна
Чорне море
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

14 червня 2024

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування