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Пекин хочет стать азиатским гегемоном — Энтони Эбботт об вероятном нападении на Тайвань

15 июня 2024 11:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Война на Тихом океане: способен ли Пекин напасть на Тайвань
Бывший премьер-министр Австралии Энтони Эбботт. Фото: BBC
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В ближайшее время Китай может напасть на Тайвань, считая его своими территориями. Таким образом, коммунистическая страна хочет установить господство в тихоокеанском регионе и стать азиатским гегемоном.

Об этом на Black Sea Security Forum заявил бывший премьер-министр Австралии Энтони Эбботт.

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"Нам необходимо привыкнуть, что идет великая война. И это не только об имперских амбициях Путина. Сегодня Китай угрожает независимому Тайваню и хочет его покорить. Свободный мир должен это осознать и начать действовать", — рассказал политик.

Распространение диктатуры

Кроме того, австралийский дипломат подчеркнул, что поддерживая Путина, Пекин демонстрирует свои оккупационные амбиции на соседние азиатские страны. В частности, Тайвань, находящийся под протекторатом США.

"Китай финансирует военную машину Путина и ищет уязвимые точки Америки. Это новый акт диктатуры — они хотят, чтобы весь мир походил на них. Но мы со своей стороны свободу защищаем сейчас здесь, в Украине. И надеемся на сохранение мира в мире", — добавил Тонни Эбботт.

Напомним, в преддверии Саммита мира в Швейцарии Китай в ООН призвал Украину и Россию "пойти навстречу друг другу". Такое предложение на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по требованию России, озвучил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан.

Ранее мы писали, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что основными вопросами Саммита мира будет поиск справедливого мира для Украины и прекращение войны.

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