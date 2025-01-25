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Пенсія у розмірі 10 тис. гривень — що потрібно знати одеситам

25 січня 2025 14:21
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Як отримати пенсію 10 000 грн в Одесі: стаж, зарплата та формула розрахунку
Жінка отримує пенсію. Фото ілюстративне: УНІАН
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Розмір пенсії в Україні все ще залежить від двох основних чинників – стажу та рівня зарплати. Відповідно, щоб виплати в старості досягали рівня понад 200 доларів, необхідно постаратися. Як нараховується пенсія, сьогодні розбиралися журналісти "24 канали".

Про це написала редакція "24 канал".

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Що потрібно для отримання пенсії

Для отримання пенсії в 10 тисяч гривень, потрібно мати високу заробітну плату та страховий стаж. Наприклад, якщо ваша зарплатня була середньою, то стаж для отримання такої пенсії має бути набагато більшим. Це все вимірюється за формулою. 

Як вона розраховується

Сьогодні в Україні при нарахуванні пенсії застосовується наступна формула — середня заробітна плата по країні помножена на індивідуальний коефіцієнт зарплати громадянина плюс коефіцієнт страхового стажу (1 рік стажу = 1%). Іншими словами, якщо середня зарплата в Україні становить 15 тисяч гривень, а вам платять у два рази більше, щоб отримувати пенсію в 10 гривень необхідний стаж 33 роки.

Як підвищити стаж

Проте в Україні передбачено можливість купівлі страхового стажу. Таким чином одесити, які планують незабаром виходити на пенсію і хотіли б отримувати виплати у розмірі 10 тисяч гривень щомісяця, можуть придбати роки, яких їм не вистачає.

Нагадаємо, ми писали про те, кому планують підвищити пенсії в 2025 році. Проте, коштом чого — читайте в матеріалі. Також про те, хто з бійців ЗСУ отримає пенсії. Але є нюанси для кожної категорії військовослужбовців.

Одеса пенсіонери Одеська область Новини Одеси зарплатня пенсія

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14:46 В Одеській області тимчасово закрили пункт пропуску з Молдовою

14:21 Пенсія у розмірі 10 тис. гривень — що потрібно знати одеситам

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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