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Пенсия в размере 10 тыс. гривен — что нужно знать одесситам

25 января 2025 14:21
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Как получить пенсию 10 000 грн в Одессе: стаж, зарплата и формула расчета
Женщина получает пенсию. Фото иллюстративное: УНИАН
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Размер пенсии в Украине все еще зависит от двух основных факторов – стажа и уровня зарплаты. Соответственно, чтобы выплаты в старости достигали уровня свыше 200 долларов, необходимо постараться. Как начисляется пенсия, сегодня разбирались журналисты "24 канала".

Об этом написала редакция "24 канал".

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Что нужно для получения пенсии

Для получения пенсии в 10 тысяч гривен, нужно иметь высокую заработную плату и страховой стаж. Например, если ваша зарплата была средней, то стаж для получения такой пенсии должен быть намного больше. Это все измеряется по формуле.

Как она рассчитывается

Сегодня в Украине при начислении пенсии применяется следующая формула — средняя заработная плата по стране умноженная на индивидуальный коэффициент зарплаты гражданина плюс коэффициент страхового стажа (1 год стажа = 1%). Другими словами, если средняя зарплата в Украине составляет 15 тысяч гривен, а вам платят в два раза больше, чтобы получать пенсию в 10 гривен необходим стаж 33 года.

Как повысить стаж

Впрочем, в Украине предусмотрена возможность покупки страхового стажа. Таким образом одесситы, которые планируют вскоре выходить на пенсию и хотели бы получать выплаты в размере 10 тысяч гривен ежемесячно, могут приобрести годы, которых им не хватает.

Напомним, мы писали о том, кому планируют повысить пенсии в 2025 году. Однако, за счет чего — читайте в материале. Также о том, кто из бойцов ВСУ получит пенсии. Но есть нюансы для каждой категории военнослужащих.

Одесса пенсионеры Одесская область Новости Одессы зарплата пенсия

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14:21 Пенсия в размере 10 тыс. гривен — что нужно знать одесситам

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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