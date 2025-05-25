Одеситка засуджена за проросійську пропаганду в "Однокласниках"

Поліцейська заповнює протокол. Фото ілюстративне: Нацполіція

В Одесі пенсіонерку, уродженку російської федерації, визнали винною у поширенні матеріалів, які заперечують збройну агресію РФ проти України. Жінка робила це свідомо і публічно через заборонену соцмережу. Суд розглядав справу одразу за двома статтями Кримінального кодексу.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Пенсіонерка заперечувала агресію РФ

Відомо, що уродженка російського селища Звєрєво, використовуючи планшет із VPN-доступом до мережі, регулярно публікувала в російській соцмережі "Однокласники" матеріали з групи, де принижували Україну, її громадяни та заперечували факт війни, розпочатої Росією у 2014 році.

У публікації містилися численні образливі висловлювання, маніпуляції на тему історії, економіки та промисловості України, а також схвалення обстрілів енергетичної інфраструктури. Згідно з матеріалами справи, пенсіонерка поширювала також тези про "дефолт", "розвал енергетики" та порівнювала державу з "істеричною дружиною, яку нарешті б’ють".

Суд встановив, що вона повністю усвідомлювала протиправний характер своїх дій, діяла навмисно.

Яке покарання

Суд визнав жінку винною у поширенні матеріалів, що виправдовують збройну агресію Росії проти України та глорифікують її військових. За ці дії її засудили одразу за двома статтями. За першим епізодом жінці призначили три роки ув’язнення, за другим — п'ять років. Втім, за рішенням суду вона звільнена від реального відбування покарання, їй призначено іспитовий строк на два роки.

Нагадаємо, росіянина, який під час окупації Херсонської області вивозив до РФ українських дітей, притягнули до кримінальної відповідальності. Також ми писали, що киянин виправдовував російську агресію в Україні та звинувачував українців в обстрілах дитячої лікарні "Охматдит".