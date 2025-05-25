Одесситка осуждена за пророссийскую пропаганду в "Одноклассниках"

Пенсионерка из Одессы прославляла агрессию РФ — женщину наказали
В Одессе пенсионерку, уроженку российской федерации, признали виновной в распространении материалов, отрицающих вооруженную агрессию РФ против Украины. Женщина делала это сознательно и публично через запрещенную соцсеть. Суд рассматривал дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса.
Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.
Пенсионерка отрицала агрессию РФ
Известно, что уроженка российского поселка Зверево, используя планшет с VPN-доступом к сети, регулярно публиковала в российской соцсети "Одноклассники" материалы из группы, где унижали Украину, ее граждан и отрицали факт войны, начатой Россией в 2014 году.
В публикации содержались многочисленные оскорбительные высказывания, манипуляции на тему истории, экономики и промышленности Украины, а также одобрение обстрелов энергетической инфраструктуры. Согласно материалам дела, пенсионерка распространяла также тезисы о "дефолте", "развале энергетики" и сравнивала государство с "истеричной женой, которую наконец-то бьют".
Суд установил, что она полностью осознавала противоправный характер своих действий и действовала умышленно.
Какое наказание
Суд признал женщину виновной в распространении материалов, оправдывающих вооруженную агрессию России против Украины и глорифицирующих ее военных. За эти действия ее осудили сразу по двум статьям. По первому эпизоду женщине назначили три года заключения, по второму — пять лет. Впрочем, по решению суда, она освобождена от реального отбывания наказания, ей назначен испытательный срок на два года. Если в течение этого времени женщина не нарушит закон, приговор не будет вступать в силу.
Напомним, россиянина, который во время оккупации Херсонской области вывозил в РФ украинских детей, привлекли к уголовной ответственности. Также мы писали, что киевлянин оправдывал российскую агрессию в Украине и обвинял украинцев в обстрелах детской больницы "Охматдет".
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