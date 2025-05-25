Одесситка осуждена за пророссийскую пропаганду в "Одноклассниках"

Полицейская заполняет протокол. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одессе пенсионерку, уроженку российской федерации, признали виновной в распространении материалов, отрицающих вооруженную агрессию РФ против Украины. Женщина делала это сознательно и публично через запрещенную соцсеть. Суд рассматривал дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Пенсионерка отрицала агрессию РФ

Известно, что уроженка российского поселка Зверево, используя планшет с VPN-доступом к сети, регулярно публиковала в российской соцсети "Одноклассники" материалы из группы, где унижали Украину, ее граждан и отрицали факт войны, начатой Россией в 2014 году.

В публикации содержались многочисленные оскорбительные высказывания, манипуляции на тему истории, экономики и промышленности Украины, а также одобрение обстрелов энергетической инфраструктуры. Согласно материалам дела, пенсионерка распространяла также тезисы о "дефолте", "развале энергетики" и сравнивала государство с "истеричной женой, которую наконец-то бьют".

Суд установил, что она полностью осознавала противоправный характер своих действий и действовала умышленно.

Какое наказание

Суд признал женщину виновной в распространении материалов, оправдывающих вооруженную агрессию России против Украины и глорифицирующих ее военных. За эти действия ее осудили сразу по двум статьям. По первому эпизоду женщине назначили три года заключения, по второму — пять лет. Впрочем, по решению суда, она освобождена от реального отбывания наказания, ей назначен испытательный срок на два года. Если в течение этого времени женщина не нарушит закон, приговор не будет вступать в силу.

Напомним, россиянина, который во время оккупации Херсонской области вывозил в РФ украинских детей, привлекли к уголовной ответственности. Также мы писали, что киевлянин оправдывал российскую агрессию в Украине и обвинял украинцев в обстрелах детской больницы "Охматдет".