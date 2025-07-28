Експравоохоронець перейшов на бік РФ та працював на окупантів на Херсонщині

Військові РФ в Україні. Фото ілюстративне: ВВС

Колишній співробітник МВС України з Донеччини перейшов на бік ворога та вчинив воєнний злочин під час окупації території Херсонської області. На нього відкрили справу, фігуранту загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, експравоохоронець з Маріуполя, який звільнився у 2014 році, добровільно перейшов на біг ворога та вступив на службу до військового підрозділу ЗС РФ. Він отримав позивний "Грек" і обійняв посаду о "заступника коменданта – начальника гарнізону" окупаційних військ у смт Лазурне Скадовського району.

До зони відповідальності псевдокомендатури входили населені пункти Лазурне, Приморське, Круглоозерка, Залізний Порт, а також частина Чорноморського біосферного заповідника. Фігурант брав активну участь у примушенні представників місцевої влади до співпраці з ворожою адміністрацією. Разом із російськими силовиками він здійснював затримання, катування та залякування мешканців тимчасово окупованої території.

Зокрема, у квітні 2022 року підозрюваний разом з російськими військовими затримав голову однієї з селищних рад Скадовського району та місцевого підприємця. Тривалий час чоловіків утримували в підвалі пансіонату, де систематично били, погрожували розправою та здійснювали постріли над головою, імітуючи страту. Від них вимагали надати інформацію щодо місцевих проукраїнських активістів, які можуть співпрацювати і надавати інформацію співробітникам СБУ.

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111, ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 438 КК України (державна зрада а також порушення законів та звичаїв війни). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про суд над чоловіком, який ухилився від мобілізації. А також про жителя Чернівців, який виправдовував агресію.