Экс-правоохранитель перешел на сторону РФ и работал на оккупантов на Херсонщине

Военные РФ в Украине. Фото иллюстративное: ВВС

Бывший сотрудник МВД Украины из Донецкой области перешел на сторону врага и совершил военное преступление во время оккупации территории Херсонской области. На него открыли дело, фигуранту грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, экс-правоохранитель из Мариуполя, который уволился в 2014 году, добровольно перешел на бег врага и поступил на службу в военное подразделение ВС РФ. Он получил позывной "Грек" и занял должность "заместителя коменданта — начальника гарнизона" оккупационных войск в пгт Лазурное Скадовского района.

В зону ответственности псевдокомендатуры входили населенные пункты Лазурное, Приморское, Круглоозерка, Железный Порт, а также часть Черноморского биосферного заповедника. Фигурант принимал активное участие в принуждении представителей местной власти к сотрудничеству с вражеской администрацией. Вместе с российскими силовиками он осуществлял задержание, пытки и запугивание жителей временно оккупированной территории.

В частности, в апреле 2022 года подозреваемый вместе с российскими военными задержал главу одного из поселковых советов Скадовского района и местного предпринимателя. Долгое время мужчин удерживали в подвале пансионата, где систематически избивали, угрожали расправой и осуществляли выстрелы над головой, имитируя казнь. От них требовали предоставить информацию о местных проукраинских активистах, которые могут сотрудничать и предоставлять информацию сотрудникам СБУ.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111, ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 438 УК Украины (государственная измена а также нарушение законов и обычаев войны). Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о суде над мужчиной, который уклонился от мобилизации. А также о жителе Черновцов, который оправдывал агрессию.