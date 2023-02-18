Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow "Перемога має бути на умовах України", — посол Чехії в Україні Радек Матула arrow

"Перемога має бути на умовах України", — посол Чехії в Україні Радек Матула

18 лютого 2023 11:26
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Посол Чехії під час брифінгу в Чорноморську пообіцяв підтримку Україні під час війни та вступу до ЄС
Чеська республіка не планує припиняти підтримку України
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Війна України проти країни-агресорки об’єднує країни Європи у спільній роботі над наближення нашої перемоги. Україна може розраховувати на "плече допомоги" під час війни й після перемоги.

Про це Новини.LIVE дізналися на брифінгу посла Чехії в Чорноморську.

"Ми задоволені тим, як розвиваються відносини між Чеською республікою та Україною. Основним напрямком є постачання зброї для ЗС України, гуманітарна допомога розвитку галузі енергетики, охороні здоров’я та забезпечення нормального життя українським біженцям у Чехії", — посол Чехії в Україні Радек Матула.

Радек Матула додав, що українці можуть розраховувати на допомогу стільки, скільки потрібно. Чеська республіка підтримуватиме Україну й політично, щоб наша країна, врешті, вступила у Європейський Союз

"В Чехії ми віримо в перемогу України над агресором. Після війни ми готові брати участь у відбудові вашої країни, яка рухається в європейські структури. Чехія підтримує інтеграцію України в ЄС та НАТО. Це має бути мир на ваших умовах", — підкреслив посол Чехії в Україні.

Читайте також:

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з фото

13:10 Росіяни обстріляли Очаків: припускають, що це були запалювальні снаряди

12:57 Генпрокурор України зустрівся з Дубравкою Шуїця: обговорили примусову депортацію дітей до рф

Новина з фото

12:55 У Міноборони Британії розповіли, коли Україна зможе отримати винищувачі Typhoon

12:44 В "Ашані" відкидають звинувачення в постачанні "гуманітарки" росармії

Новина з фото

12:37 В Україні судитимуть російського пілота, який розстріляв мирного жителя Чернігова

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

12:35 Ще одне судно вийде у рамках програми "Grain from Ukraine" з чорноморського порту: зерно піде до Африки

12:18 ChatGPT запрацював в Україні: що про нього відомо

Новина з відео

12:09 Окупанти пошкодили десять багатоповерхівок та поранили двох людей у Хмельницькому

11:56 В Укренерго заявили про повернення енергосистеми до нормальної роботи

Новина з фото

11:49 Зеленський показав бійців ЗСУ, які захищають країну від окупантів

Новина з відео

12:09 Окупанти пошкодили десять багатоповерхівок та поранили двох людей у Хмельницькому

Новина з відео

08:30 Циганков вперше забиває та віддає гольову передачу в чемпіонаті Іспанії

Новина з відео

08:15 Режисер Семен Горов презентував документалку про українських митців під час війни

Новина з відео

20:33 Зеленський про військову допомогу Україні: знімається табу щодо далекобійних ракет

Новина з відео

20:25 "Не планувала цей реліз": Слава Камінська презентувала нову україномовну пісню

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:20 Для повного переходу на українську мову Одещині знадобиться 10 років: представниця мовного омбудсмена на півдні Ярослава Вітко-Присяжнюк

Новина з відео

18:15 "Росіяни підтримують цей режим": фронтмен гурту Scorpions прокоментував війну в Україні

Новина з відео

17:50 Гуменюк прокоментувала насильне вручення повісток в Одесі

Новина з відео

17:22 "Це таємна програма": російські пропагандисти вигадали страшилку про європейців, які полюють за розумними дітьми

Новина з відео

16:13 Нідерланди, Німеччина та Данія готові передати Україні близько 100 танків, — Зеленський

10:00 Ізраїль злазить із паркану: допомога Україні буде збільшена, питання з постачанням зброї залишилося відкритим

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 51-й. Поблизу кордону ворог будує військові табори

22:00 Як росія дестабілізує ситуацію в Молдові

Рік великої війни

19:30 Що відбувається на ринку праці України з початку війни

Ексклюзив

18:20 Для повного переходу на українську мову Одещині знадобиться 10 років: представниця мовного омбудсмена на півдні Ярослава Вітко-Присяжнюк

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:00 Росія накопичує ракети й тягне до кордонів з Україною авіацію: якою може бути атака 24 лютого

Ексклюзив

09:00 Активність антикорупціонерів: локшина на вуха Заходу чи єдина можливість вижити

08:00 Присутність вагнерівців в Африці зростає

Ексклюзив

23:00 "Під час війни це дуже небезпечна роль": Віктор Ягун про загадкові смерті російських чиновників

20:07 Чого очікувати на Мюнхенській конференції з безпеки

Актуальне по темі

None 18 Лютий 13:06

Росіяни обстріляли Очаків: припускають, що це були запалювальні снаряди

None 18 Лютий 12:57

Генпрокурор України зустрівся з Дубравкою Шуїця: обговорили примусову депортацію дітей до рф

None 18 Лютий 12:59

У Міноборони Британії розповіли, коли Україна зможе отримати винищувачі Typhoon

None 18 Лютий 13:00

В "Ашані" відкидають звинувачення в постачанні "гуманітарки" росармії

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB