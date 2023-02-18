Посол Чехії під час брифінгу в Чорноморську пообіцяв підтримку Україні під час війни та вступу до ЄС

Чеська республіка не планує припиняти підтримку України

Війна України проти країни-агресорки об’єднує країни Європи у спільній роботі над наближення нашої перемоги. Україна може розраховувати на "плече допомоги" під час війни й після перемоги.



Про це Новини.LIVE дізналися на брифінгу посла Чехії в Чорноморську.



"Ми задоволені тим, як розвиваються відносини між Чеською республікою та Україною. Основним напрямком є постачання зброї для ЗС України, гуманітарна допомога розвитку галузі енергетики, охороні здоров’я та забезпечення нормального життя українським біженцям у Чехії", — посол Чехії в Україні Радек Матула.



Радек Матула додав, що українці можуть розраховувати на допомогу стільки, скільки потрібно. Чеська республіка підтримуватиме Україну й політично, щоб наша країна, врешті, вступила у Європейський Союз



"В Чехії ми віримо в перемогу України над агресором. Після війни ми готові брати участь у відбудові вашої країни, яка рухається в європейські структури. Чехія підтримує інтеграцію України в ЄС та НАТО. Це має бути мир на ваших умовах", — підкреслив посол Чехії в Україні.