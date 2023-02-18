Посол Чехии во время брифинга в Черноморске пообещал поддержку Украине во время войны и вступления в ЕС

Чехия не планирует прекращать поддержку Украины

Война Украины против страны-агрессорки объединяет страны Европы в совместной работе по приближению нашей победы. Украина может рассчитывать на "плечо помощи" во время войны и после победы.



Об этом Новости.LIVE узнали на брифинге посла Чехии в Черноморске.



"Мы удовлетворены тем, как развиваются отношения между Чешской республикой и Украиной. Основным направлением является поставка оружия для ВС Украины, гуманитарная помощь развитию отрасли энергетики, здравоохранения и обеспечения нормальной жизни украинским беженцам в Чехии", — посол Чехии в Украине Радек Матула.



Радек Матула добавил, что украинцы могут рассчитывать на помощь столько, сколько нужно. Чешская республика будет поддерживать Украину и политически, чтобы наша страна наконец вступила в Европейский Союз



"В Чехии мы верим в победу Украины над агрессором. После войны мы готовы участвовать в восстановлении вашей страны, которая движется в европейские структуры. Чехия поддерживает интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Это должен быть мир на ваших условиях", — подчеркнул посол Чехии в Украине.