В Одесі нададуть додаткову фінансову допомогу

У програмі можуть брати участь люди, які постраждали від війни

Вимушені переселенці, які знайшли прихисток в Одесі, та військові зможуть отримати додаткову грошову виплату. Допомогу надає фонд Ukrainely.

Про це Новини.LIVE дізналися на офіційній сторінці благодійної організації.

Відтак всі українці, які покинули свої оселі та переїхали на Одещину і не мають змоги забезпечувати себе повною мірою, можуть отримати виплати у розмірі 27 тис. гривень. Прийом заявок вже розпочався.

Щоб зареєструватися у програмі, перейдіть за посиланням та заповніть усі необхідні пункти. Потрібно надати особисту інформацію, розказати про свою родину та ситуацію, в якій ви перебуваєте.

Після цього заявку мають розглянути. Якщо допомогу затвердять, то гроші будуть перераховані на банківську картку. Виплати розіб'ють на кілька частин.

Хто може розраховувати на допомогу

Підтримка сімей під час війни;

підтримка внутрішньопереміщених осіб;

підтримка військових та тероборони.

Зазначимо, що заявку на допомогу можуть подати тільки ті люди, які перебувають в Україні від початку війни.

Більше про допомогу українцям

Раніше ми писали, що в Україні працівники та підприємці під час війни мають право на отримання щомісячної грошової допомоги в розмірі 3,35 тис. гривень. Така сума гарантована державою з часткового безробіття.

Торговельна мережа супермаркетів "АТБ-Маркет" долучилася до державного благодійного проєкту "єДопомога". В рамках програми можна як отримати безкоштовні продукти, так і допомогти іншим.

Ще громадяни, які вимушено залишили свої оселі через бойові дії, можуть здійснити переадресацію пенсій, субсидій та соціальних виплат. Евакуація не завадить отримати законні виплати.

Нагадаємо, влада підкоригувала правила виплати державної компенсації роботодавцям, які наймають на роботу внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Так, для бізнесу запровадили умову щодо тривалості працевлаштування переселенців.