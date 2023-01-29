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Переселенцы, проживающие в Одессе, могут рассчитывать на финансовую помощь: что нужно сделать

29 января 2023 21:00
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасия Рвачова
В Одессе предоставит дополнительную финансовую помощь
В программе могут участвовать люди, пострадавшие от войны
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасия Рвачова

Вынужденные переселенцы, нашедшие убежище в Одессе, и военные смогут получить дополнительную денежную выплату. Помощь оказывает фонд Ukrainely.

Об этом Новини.LIVE узнали на официальной странице благотворительной организации.

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Следовательно, все украинцы, которые покинули свои дома и переехали на Одесчину и не имеют возможности обеспечивать себя в полной мере, могут получить выплаты в размере 27 тыс. гривен. Прием заявок уже начался.

Для регистрации в программе перейдите по ссылке и заполните все необходимые пункты. Нужно предоставить личную информацию, рассказать о своей семье и ситуации, в которой вы находитесь.

После этого заявку должны рассмотреть. Если помощь утвердят, то деньги будут перечислены на банковскую карту. Выплаты разобьются на несколько частей.

Кто может рассчитывать на помощь

  • Поддержка семей во время войны;
  • поддержка внутриперемещенных лиц;
  • поддержка военных и терробороны.

Отметим, что заявку на помощь могут подать только те люди, которые находятся в Украине с начала войны.

Больше о помощи украинцам

Ранее мы писали, что в Украине работники и предприниматели во время войны имеют право на получение ежемесячного пособия в размере 3,35 тыс. гривен. Такая сумма гарантирована государством по частичной безработице.

Торговая сеть супермаркетов "АТБ-Маркет" присоединилась к государственному благотворительному проекту "єДопомога". В рамках программы можно как получить бесплатные продукты, так и помочь другим.

Еще граждане, вынужденно покинувшие свои дома из-за боевых действий, могут осуществить переадресацию пенсий, субсидий и социальных выплат. Эвакуация не помешает получить законные выплаты.

Напомним, власти подкорректировали правила выплаты государственной компенсации работодателям, нанимающим на работу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Так, для бизнеса ввели условие продолжительности трудоустройства переселенцев.

 

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