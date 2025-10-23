Перехід на зимовий час в Україні — чи варто його скасовувати

Люди на Приморському бульварі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

26 жовтня Україна знову переходить на зимовий час, і для частини людей це лише формальність, для інших — справжній дискомфорт. Хтось важко перелаштовує свій режим, комусь раніше темніє дорогою з роботи, а хтось узагалі вважає, що переведення стрілок давно втратило сенс.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чи впливає переведення годинників на їхнє життя та чи варто Україні це робити надалі.

Наслідки переходу

Для частини жителів Одеси головний аргумент — світловий день. Людям здається, що зимовий час "вкорочує" день ще більше, ніж він є насправді: темніє рано, доводиться раніше вставати, а відчуття втоми приходить швидше. Такі містяни вважають, що постійний літній час був би комфортнішим і для побуту, і для психологічного стану.

"Якимось чином на мене так, дійсно впливає. Я б відмовилась і залишила літній час постійно. Бо простіше: треба раніше вставати, не буде так темно. А коли зимовий час — уже в чотири вечора темно", — каже Валерія.

Одеситка Валерія про переведення годинника. Фото: Новини.LIVE

Особливо різко це відчуває молодь і студенти — ті, в кого графік чіткий і ранкові підйоми неминучі. Для них зміна часу — це не просто про годинник, а про фізичне навантаження на організм: перебудовується режим, з’являється сонливість та знесилення.

"Як на мене, збивається режим сну і дуже важко вставати на пари. Це погано впливає на здоров’я і в принципі некомфортно в повсякденному житті", — каже Валерія.

Місцева жителька Валерія про здоров'я. Фото: Новини.LIVE

Перелаштування на зимовий час

Є й інша частина людей, для яких перехід на зимовий час — лише технічна формальність. Дехто взагалі не відчуває різниці й вважає це радше традицією, ніж проблемою. За їхніми словами, організм швидко адаптується, а звичка до переведення стрілок сформувалася ще з дитинства.

"Це на мене не впливає. Мій організм може за один день перелаштуватися. Якщо скасують переведення годинників — теж нормально. Це просто звичка, яка завжди була й у нас, і у наших батьків", — каже Дарина.

Одеситка Дарина про перехід на зимовий час. Фото: Новини.LIVE

Ну, а хтось говорить з позиції "золотої серединки": зміни відчутні, але не критичні. Такі люди визнають початкові незручності — зміщення графіка, складність з ранковими підйомами — однак вважають, що адаптація триває кілька днів. Для них головне — ритм життя в цілому, а не сама формальність переведення стрілок.

"Я ставлюсь до цього спокійно. Звичайно, спочатку важко якось звикати, але з часом можна з цим змиритися", — зазначає Каріна.

Місцева жителька Каріна про складність адаптації. Фото: Новини.LIVE

Переведення годинника

Частина одеситів не має чіткої позиції — їм важко відповісти однозначно. Їх не дратує перехід на зимовий час, але й користі вони особливо не бачать. Для таких людей головне — дотримання звичної ритміки міста: транспорт, робота, навчання.

"Питання дискусійне: то, здається, треба, то ні. В Європі теж переводять. Завжди приємно поспати на годину довше, але все одно потім треба перелаштовуватись. Я не маю особливої думки. Так уже заведено у нас", — пояснює Олена.

Місцева жителька Олена про дискусійне питання з приводу переведення годинника. Фото: Новини.LIVE

Перехід на зимовий час

Ідея сезонного часу з’явилася ще понад сто років тому — її запропонували для економії електроенергії та кращого використання денного світла. Вперше практику масово запровадили під час Першої світової війни, а згодом — під час Другої, щоб держави витрачали менше ресурсів увечері. Поступово переведення годинників стало звичною нормою для багатьох країн світу. В Україні літній та зимовий час почали застосовувати ще за радянських часів, і з того моменту система фактично не змінювалася. Сьогодні частина держав відмовляється від цієї традиції, пояснюючи це тим, що сучасні технології вже не потребують такої "економії", а для людей це більше стрес, ніж користь. Проте остаточне рішення поки що не ухвалене — і дискусія триває щороку.

Одесити на головній вулиці міста Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Питання переведення годинників — це не стільки про стрілки, скільки про відчуття комфорту. Для одних важливо мати більше світла після роботи, інші ж цілком спокійно пристосовуються до будь-якого розкладу. Водночас усе більше людей говорять про те, що традиція переводити час поступово втрачає сенс — особливо на тлі європейських тенденцій і реального впливу на здоров’я.

