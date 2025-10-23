Переход на зимнее время в Украине - стоит ли его отменять

Люди на Приморском бульваре в Одессе. Фото: Новини.LIVE

26 октября Украина снова переходит на зимнее время, и для части людей это лишь формальность, для других — настоящий дискомфорт. Кто-то тяжело перестраивает свой режим, кому-то раньше темнеет по дороге с работы, а кто-то вообще считает, что перевод стрелок давно потерял смысл.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, влияет ли перевод часов на их жизнь и стоит ли Украине это делать в дальнейшем.

Последствия перехода часов

Для части жителей Одессы главный аргумент — световой день. Людям, кажется, что зимнее время "укорачивает" день еще больше, чем он есть на самом деле: темнеет рано, приходится раньше вставать, а чувство усталости приходит быстрее. Такие горожане считают, что постоянное летнее время было бы комфортнее и для быта, и для психологического состояния.

"Каким-то образом на меня да, действительно влияет. Я бы отказалась и оставила летнее время постоянно. Потому что проще: надо раньше вставать, не будет так темно. А когда зимнее время — уже в четыре вечера темно", — говорит Валерия.

Одесситка Валерия о переводе часов. Фото: Новини.LIVE

Особенно резко это ощущают молодежь и студенты — те, у кого график четкий и утренние подъемы неизбежны. Для них смена времени — это не просто про часы, а про физическую нагрузку на организм: перестраивается режим, появляется сонливость и упадок сил.

"Как по мне, сбивается режим сна и очень трудно вставать на пары. Это плохо влияет на здоровье и в принципе некомфортно в повседневной жизни", — говорит Валерия.

Местная жительница Валерия о здоровье. Фото: Новини.LIVE

Перестройка на зимнее время

Есть и другая часть людей, для которых переход на зимнее время — лишь техническая формальность. Некоторые вообще не чувствуют разницы и считают это скорее традицией, чем проблемой. По их словам, организм быстро адаптируется, а привычка к переводу стрелок сформировалась еще с детства.

"Это на меня не влияет. Мой организм может за один день перестроиться. Если отменят перевод часов — тоже нормально. Это просто привычка, которая всегда была и у нас, и у наших родителей", — говорит Дарья.

Одесситка Дарья о переходе на зимнее время. Фото: Новини.LIVE

Ну, а кто-то говорит с позиции "золотой серединки": изменения ощутимы, но не критичны. Такие люди признают первоначальные неудобства — смещение графика, сложность с утренними подъемами — однако считают, что адаптация занимает несколько дней. Для них главное — ритм жизни в целом, а не сама формальность перевода стрелок.

"Я отношусь к этому спокойно. Конечно, сначала трудно как-то привыкать, но со временем можно с этим смириться", — отмечает Карина.

Местная жительница Карина о сложности адаптации. Фото: Новини.LIVE

Перевод часов

Часть одесситов не имеет четкой позиции — им трудно ответить однозначно. Их не раздражает переход на зимнее время, но и пользы они особо не видят. Для таких людей главное — соблюдение привычной ритмики города: транспорт, работа, учеба.

"Вопрос дискуссионный: то, кажется, надо, то нет. В Европе тоже переводят. Всегда приятно поспать на час дольше, но все равно потом надо перестраиваться. Я не имею особого мнения. Так уже заведено у нас", — объясняет Елена.

Местная жительница Елена о дискуссионном вопросе по поводу перевода часов. Фото: Новини.LIVE

Переход на зимнее время

Идея сезонного времени появилась еще более ста лет назад — ее предложили для экономии электроэнергии и лучшего использования дневного света. Впервые практику массово ввели во время Первой мировой войны, а затем — во время Второй, чтобы государства тратили меньше ресурсов вечером. Постепенно перевод часов стал привычной нормой для многих стран мира. В Украине летнее и зимнее время начали применять еще в советское время, и с того момента система фактически не менялась. Сегодня часть государств отказывается от этой традиции, объясняя это тем, что современные технологии уже не требуют такой "экономии", а для людей это больше стресс, чем польза. Однако окончательное решение пока не принято — и дискуссия продолжается каждый год.

Одесситы на главной улице города Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Вопрос перевода часов — это не столько о стрелках, сколько об ощущении комфорта. Для одних важно иметь больше света после работы, другие же вполне спокойно приспосабливаются к любому расписанию. В то же время все больше людей говорят, что традиция переводить время постепенно теряет смысл — особенно на фоне европейских тенденций и реального влияния на здоровье.

