Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Перевод часов на зимнее время — как это влияет на одесситов

Перевод часов на зимнее время — как это влияет на одесситов

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 22:33
обновлено: 18:50
Переход на зимнее время в Украине - стоит ли его отменять
Люди на Приморском бульваре в Одессе. Фото: Новини.LIVE

26 октября Украина снова переходит на зимнее время, и для части людей это лишь формальность, для других — настоящий дискомфорт. Кто-то тяжело перестраивает свой режим, кому-то раньше темнеет по дороге с работы, а кто-то вообще считает, что перевод стрелок давно потерял смысл.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, влияет ли перевод часов на их жизнь и стоит ли Украине это делать в дальнейшем.

Реклама
Читайте также:

Последствия перехода часов

Для части жителей Одессы главный аргумент — световой день. Людям, кажется, что зимнее время "укорачивает" день еще больше, чем он есть на самом деле: темнеет рано, приходится раньше вставать, а чувство усталости приходит быстрее. Такие горожане считают, что постоянное летнее время было бы комфортнее и для быта, и для психологического состояния.

"Каким-то образом на меня да, действительно влияет. Я бы отказалась и оставила летнее время постоянно. Потому что проще: надо раньше вставать, не будет так темно. А когда зимнее время  уже в четыре вечера темно", — говорит Валерия.

Одеситка Валерія про переведення годинника
Одесситка Валерия о переводе часов. Фото: Новини.LIVE

Особенно резко это ощущают молодежь и студенты — те, у кого график четкий и утренние подъемы неизбежны. Для них смена времени — это не просто про часы, а про физическую нагрузку на организм: перестраивается режим, появляется сонливость и упадок сил.

"Как по мне, сбивается режим сна и очень трудно вставать на пары. Это плохо влияет на здоровье и в принципе некомфортно в повседневной жизни", — говорит Валерия.

Місцева жителька Валерія про здоровя
Местная жительница Валерия о здоровье. Фото: Новини.LIVE

Перестройка на зимнее время

Есть и другая часть людей, для которых переход на зимнее время — лишь техническая формальность. Некоторые вообще не чувствуют разницы и считают это скорее традицией, чем проблемой. По их словам, организм быстро адаптируется, а привычка к переводу стрелок сформировалась еще с детства.

"Это на меня не влияет. Мой организм может за один день перестроиться. Если отменят перевод часов  тоже нормально. Это просто привычка, которая всегда была и у нас, и у наших родителей", — говорит Дарья.

Одеситка Дарина про перехід на зимовий час
Одесситка Дарья о переходе на зимнее время. Фото: Новини.LIVE

Ну, а кто-то говорит с позиции "золотой серединки": изменения ощутимы, но не критичны. Такие люди признают первоначальные неудобства — смещение графика, сложность с утренними подъемами — однако считают, что адаптация занимает несколько дней. Для них главное — ритм жизни в целом, а не сама формальность перевода стрелок.

"Я отношусь к этому спокойно. Конечно, сначала трудно как-то привыкать, но со временем можно с этим смириться", — отмечает Карина.

Місцева жителька Каріна про перехід на зимовий час
Местная жительница Карина о сложности адаптации. Фото: Новини.LIVE

Перевод часов

Часть одесситов не имеет четкой позиции — им трудно ответить однозначно. Их не раздражает переход на зимнее время, но и пользы они особо не видят. Для таких людей главное — соблюдение привычной ритмики города: транспорт, работа, учеба.

"Вопрос дискуссионный: то, кажется, надо, то нет. В Европе тоже переводят. Всегда приятно поспать на час дольше, но все равно потом надо перестраиваться. Я не имею особого мнения. Так уже заведено у нас", — объясняет Елена.

Місцева жителька Олена про дискусійне питання з приводу переведення годинника
Местная жительница Елена о дискуссионном вопросе по поводу перевода часов. Фото: Новини.LIVE

Переход на зимнее время

Идея сезонного времени появилась еще более ста лет назад — ее предложили для экономии электроэнергии и лучшего использования дневного света. Впервые практику массово ввели во время Первой мировой войны, а затем — во время Второй, чтобы государства тратили меньше ресурсов вечером. Постепенно перевод часов стал привычной нормой для многих стран мира. В Украине летнее и зимнее время начали применять еще в советское время, и с того момента система фактически не менялась. Сегодня часть государств отказывается от этой традиции, объясняя это тем, что современные технологии уже не требуют такой "экономии", а для людей это больше стресс, чем польза. Однако окончательное решение пока не принято — и дискуссия продолжается каждый год.

Одесити на головній вулиці міста Дерибасівській
Одесситы на главной улице города Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Вопрос перевода часов — это не столько о стрелках, сколько об ощущении комфорта. Для одних важно иметь больше света после работы, другие же вполне спокойно приспосабливаются к любому расписанию. В то же время все больше людей говорят, что традиция переводить время постепенно теряет смысл — особенно на фоне европейских тенденций и реального влияния на здоровье.

Ранее мы писали о том, станет ли в этом году переход на зимнее время последним? А также о том, как переход на зимнее время влияет на организм.

Одесса опрос зимнее время Новости Одессы часы
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации