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Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

9 листопада 2024 06:34
Рвачова Анастасія - редактор
ТЦК вилучили телефон — що не можна знімати під час воєнного стану
Перевірка документів у чоловіка. Фото: скриншот з відео
Рвачова Анастасія - редактор

Перевірки телефонів на вулиці чи блокпості — проводяться дедалі більше. Найчастіше причини подібних дій не озвучуються, а тим часом це є ваша конфіденційна інформація. Вже були випадки, коли мобільні телефони забирали силою, у тому числі на момент фіксації порушень з боку працівників ТЦК. Чи мають на це право та що робити, якщо військові все ж забрали телефон?

На це питання журналістам Новини.LIVE відповів одеський адвокат Олексій Шалару. 

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Хто може перевіряти телефон

За словами юриста, правоохоронці можуть лише попросити надати телефон на огляд, а людина зі свого боку може погодитися або відмовити. Силоміць вимагати особисті речі — перевищення службових обовʼязків, які мають каратися.

"Попросити вони можуть що завгодно, але людина, яка знімала, може їм відмовити. І це буде її законне право. Вона перебуває в громадському місці, тож має право фільмувати будь-що і будь-кого. Тож заборонити це робити ні поліція, ні ТЦК не можуть", — розповідає Олексій Шалару. 

Адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Водночас правозахисник наголошує, що під час воєнного стану є певні обмеження щодо фото-/відеофіксації, проте це не розповсюджується на місця загального користування.

Що не можна знімати: 

  • пересування військової техніки; 
  • розташування військових та техніки; 
  • стратегічні обʼєкти; 
  • обʼєкти критичної інфраструктури. 

Зйомка працівників ТЦК

Навіть попри те, що правоохоронці можуть апелювати до дії воєнного стану та вимагати зупинити зйомку і видалити те, що вже знято, людина не зобовʼязана цього робити. Якщо є правопорушення — його потрібно фіксувати. 

"Воєнний стан я розумію, але є закон і підзаконні нормативні акти, яких потрібно дотримуватися. І в жодному акті не вказано, що люди не мають права знімати працівників ТЦК або правоохоронних органів. А навіть навпаки — це потрібно робити, якщо відбуваються незаконні дії", — додає юрист.

Затримання співробітниками ТЦК

Також Олексій Шалару розповідає, що існує чимало випадків, коли працівники ТЦК затримували людину у громадському транспорті чи просто на вулиці. Але, як наголошує адвокат, це може робити тільки поліція, та лише з оформленням протоколу затримання. 

"Якщо вам пропонують поїхати, ви маєте спитати: ви затримані чи ні. І в разі затримання людина має наполягти на складані цього протоколу. А відбувається так, що її вже привезли до ТЦК — і все. І після цього кажуть, що ви самі сюди прийшли або сіли до автівки військових", — підкреслює правозахисник. 

Шалару про вилучення телефона. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Шалару про вилучення телефона. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Варто зазначити, що у разі силового затримання, необхідно, щоб всі документи були у нормі, а чоловік стояв на обліку у військкоматі. І тоді, є шанси, що цього чоловіка вдасться звільнити. Якщо ж людина нічого не робила — шансів немає. 

"Скажу так: якщо вас вже доставили в ТЦК і у вас немає необхідних документів, то буде важко "витягнути" вже звідти. До мене зверталися люди зі схожими випадками, проте процедур допомоги я не знайшов. Йде третій рік війни, і якщо у вас немає підстав до відстрочки, треба повертатися до реальності. Ми перебуваємо у стані війни", — підкреслює Олексій Шалару. 

Незважаючи на те, що до методів мобілізації, яка проводиться сьогодні в Україні, є багато питань, дотримуватися норм закону зобов'язаний кожен громадян. Адже якщо у вас з документами все гаразд, то юридично захистити ваші інтереси буде набагато простіше. 

Нагадаємо, у Миколаєві водій з роти охорони самовільно залишив військову частину. Хоча він висловив бажання повернутися до служби, його визнали винним і призначили покарання.

Раніше у Львові судили військовослужбовця за самовільне залишення частини. Це порушення він скоїв тричі.

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