ТЦК изъяли телефон — что нельзя снимать во время военного положения

Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно
Проверки телефонов на улице или блокпосте проводятся все больше. Чаще всего причины подобных действий не озвучиваются, а между тем это ваша конфиденциальная информация. Были уже случаи, когда мобильные телефоны забирали силой, в том числе на момент фиксации нарушений со стороны работников ТЦК. Имеют ли на это право и что делать, если военные все же забрали телефон?
На этот вопрос журналистам Новини.LIVE ответил одесский адвокат Алексей Шалару.
Кто может проверять телефон
По словам юриста, правоохранители могут лишь попросить предоставить телефон на осмотр, а человек со своей стороны может согласиться или отказать. Насильно требовать личные вещи — превышение служебных обязанностей, которые должны наказываться.
"Попросить они могут что угодно, но человек, который снимал, может им отказать. И это будет его законное право. Он находится в общественном месте, поэтому имеет право снимать что угодно и кого-либо. Так что запретить это делать ни полиция, ни ТЦК не могут", — рассказывает Алексей Шалару.
В то же время правозащитник отмечает, что во время военного положения есть определенные ограничения по фото-/видеофиксации, однако это не распространяется на места общего пользования.
Что нельзя снимать:
- передвижение военной техники;
- расположение военных и техники;
- стратегические объекты;
- объекты критической инфраструктуры.
Съемка работников ТЦК
Даже, несмотря на то, что правоохранители могут апеллировать к действию военного положения и требовать остановить съемку и удалить то, что уже снято, человек не обязан этого делать. Если есть правонарушения — его нужно фиксировать.
"Военное положение я понимаю, но есть закон и подзаконные нормативные акты, которые нужно соблюдать. И ни в одном акте не указано, что люди не имеют права снимать работников ТЦК или правоохранительных органов. А даже наоборот — это нужно делать, если происходят незаконные действия", — добавляет юрист.
Задержание сотрудниками ТЦК
Также Алексей Шалару рассказывает, что существует немало случаев, когда работники ТЦК задерживали человека в общественном транспорте или прямо на улице. Но, как отмечает адвокат, это может делать только полиция и только с оформлением протокола задержания.
"Если вам предлагают уехать, вы должны спросить: вы задержаны или нет. И в случае задержания человек должен настоять на составлении этого протокола. А происходит так, что его уже привезли в ТЦК — и все. И после этого говорят, что вы сами сюда пришли или сели в машину военных", — подчеркивает правозащитник.
Следует отметить, что в случае силового задержания необходимо, чтобы все документы были в норме, а мужчина стоял на учете в военкомате. И тогда есть шансы, что этого мужчину удастся освободить. Если же человек ничего не делал — шансов нет.
"Скажу так: если вас уже доставили в ТЦК и у вас нет необходимых документов, то будет трудно "вытащить" уже оттуда. Ко мне обращались люди с похожими случаями, однако процедур помощи я не нашел. Идет третий год войны, и если у вас нет оснований к отсрочке, нужно возвращаться к реальности. У нас продолжается война", — подчеркивает Алексей Шалару.
Несмотря на то, что к методам мобилизации, которая проводится сегодня в Украине, есть много вопросов, соблюдать нормы закона обязан каждый гражданин. Ведь если у вас с документами все хорошо, то юридически защитить ваши интересы будет гораздо проще.
Напомним, в Николаеве водитель из роты охраны самовольно покинул воинскую часть. Хотя он выразил желание вернуться в службу, его признали виновным и назначили наказание.
Ранее во Львове судили военнослужащего за самовольное оставление части. Это нарушение он совершил трижды.
Читайте Новини.LIVE!