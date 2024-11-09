ТЦК изъяли телефон — что нельзя снимать во время военного положения

Проверка документов у мужчины. Фото: скриншот с видео

Проверки телефонов на улице или блокпосте проводятся все больше. Чаще всего причины подобных действий не озвучиваются, а между тем это ваша конфиденциальная информация. Были уже случаи, когда мобильные телефоны забирали силой, в том числе на момент фиксации нарушений со стороны работников ТЦК. Имеют ли на это право и что делать, если военные все же забрали телефон?

На этот вопрос журналистам Новини.LIVE ответил одесский адвокат Алексей Шалару.

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Кто может проверять телефон

По словам юриста, правоохранители могут лишь попросить предоставить телефон на осмотр, а человек со своей стороны может согласиться или отказать. Насильно требовать личные вещи — превышение служебных обязанностей, которые должны наказываться.

"Попросить они могут что угодно, но человек, который снимал, может им отказать. И это будет его законное право. Он находится в общественном месте, поэтому имеет право снимать что угодно и кого-либо. Так что запретить это делать ни полиция, ни ТЦК не могут", — рассказывает Алексей Шалару.

Адвокат Алексей Шалару. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В то же время правозащитник отмечает, что во время военного положения есть определенные ограничения по фото-/видеофиксации, однако это не распространяется на места общего пользования.

Что нельзя снимать:

передвижение военной техники;

расположение военных и техники;

стратегические объекты;

объекты критической инфраструктуры.

Съемка работников ТЦК

Даже, несмотря на то, что правоохранители могут апеллировать к действию военного положения и требовать остановить съемку и удалить то, что уже снято, человек не обязан этого делать. Если есть правонарушения — его нужно фиксировать.

"Военное положение я понимаю, но есть закон и подзаконные нормативные акты, которые нужно соблюдать. И ни в одном акте не указано, что люди не имеют права снимать работников ТЦК или правоохранительных органов. А даже наоборот — это нужно делать, если происходят незаконные действия", — добавляет юрист.

Задержание сотрудниками ТЦК

Также Алексей Шалару рассказывает, что существует немало случаев, когда работники ТЦК задерживали человека в общественном транспорте или прямо на улице. Но, как отмечает адвокат, это может делать только полиция и только с оформлением протокола задержания.

"Если вам предлагают уехать, вы должны спросить: вы задержаны или нет. И в случае задержания человек должен настоять на составлении этого протокола. А происходит так, что его уже привезли в ТЦК — и все. И после этого говорят, что вы сами сюда пришли или сели в машину военных", — подчеркивает правозащитник.

Шалару об изъятии телефона. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Следует отметить, что в случае силового задержания необходимо, чтобы все документы были в норме, а мужчина стоял на учете в военкомате. И тогда есть шансы, что этого мужчину удастся освободить. Если же человек ничего не делал — шансов нет.

"Скажу так: если вас уже доставили в ТЦК и у вас нет необходимых документов, то будет трудно "вытащить" уже оттуда. Ко мне обращались люди с похожими случаями, однако процедур помощи я не нашел. Идет третий год войны, и если у вас нет оснований к отсрочке, нужно возвращаться к реальности. У нас продолжается война", — подчеркивает Алексей Шалару.

Несмотря на то, что к методам мобилизации, которая проводится сегодня в Украине, есть много вопросов, соблюдать нормы закона обязан каждый гражданин. Ведь если у вас с документами все хорошо, то юридически защитить ваши интересы будет гораздо проще.

Напомним, в Николаеве водитель из роты охраны самовольно покинул воинскую часть. Хотя он выразил желание вернуться в службу, его признали виновным и назначили наказание.

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