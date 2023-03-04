Перші весняні вихідні: якою буде погода в Одесі та області
В перші весняні вихідні на одеситів чекає досить теплий день. Втім довгим прогулянкам на заваді може стати поривчастий вітер.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
В місті сьогодні очікується мінлива хмарність. Синоптики повідомляють, вдень буде без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2°С тепла, вдень 7-9°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області
В області слід чекати на мінливу хмарність. Вночі місцями невеликі опади, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 7-12°С тепла. На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Погода в Україні
У суботу очікується суха, але вітряна погода, у північних областях пройде невеликий мокрий сніг. Температура повітря становитиме 3-7 градусів тепла, на півдні та Закарпатті буде 6-11 градусів тепла.
У неділю очікуються опади. Атмосферний фронт перетне Україну з півночі, заходу, пройдуть через центральні області, захоплять східну частину на південь. Температура повітря становитиме вдень 1-4 градуси тепла, у Криму до 8 градусів тепла.