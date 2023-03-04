Первые весенние выходные: какой будет погода в Одессе и области
В первые весенние выходные одесситов ожидает достаточно теплый день. Впрочем, долгим прогулкам помехой может стать порывистый ветер.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
В городе сегодня ожидается переменная облачность. Синоптики сообщают, днем без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2°С тепла, днем 7-9°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области
В области следует ожидать переменную облачность. Ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 7-12°С тепла. На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Украине
В субботу ожидается сухая, но ветреная погода в северных областях пройдет небольшой мокрый снег. Температура воздуха будет составлять 3-7 градусов тепла, на юге и Закарпатье будет 6-11 градусов тепла.
В воскресенье ожидаются осадки. Атмосферный фронт пересечет Украину с севера, запада, пройдут через центральные области, захватят восточную часть на юг. Температура воздуха будет днем 1-4 градуса тепла, в Крыму до 8 градусов тепла.