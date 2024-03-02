Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 2 березня

Люди гуляють в центри Одеси. Фото: Новини.LIVE

В Одесі сьогодні, 2 березня,​​​​​​ погода буде теплою, опадів не очікується, проте краще поберегти себе та не знімати теплий одяг. Температура повітря становитиме +9 °С вдень і +4 °С вночі. Температура морської води — +5...+6 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +3...+5 °С, вдень +7...+9 °С.

Вітер східний, 6-11 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Хмарно, з проясненнями.

Без опадів.

Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0...+5 °С, вдень +7...+12 °С.

На автошляхах області місцями буде димка, видимість до 2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 2 березня

У суботу, 2 березня, по всій території України погода буде переважно без опадів. В окремих регіонах початок весни принесе тепле повітря, внаслідок чого стовпчики термометрів сягнуть відмітки майже +20 °С.

Температура повітря на заході вночі +1...+7 °С, вдень +10...+16 °С. Водночас на решті території країни вночі -3...+2 °С, вдень +5...+11 °С. Очікується південно-східний вітер з переходом у східний, швидкість — 5-10 м/с.