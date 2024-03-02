Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 2 марта.

Люди гуляют по центрам Одессы. Фото: Новини.LIVE

Сегодня в Одессе, 2 марта, погода будет теплой, осадков не ожидается, однако лучше поберечь себя и не снимать теплую одежду. Температура воздуха будет составлять +9 °С днем и +4 °С ночью. Температура морской воды — +5...+6 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +3...+5°С, днем +7...+9°С.

Ветер восточный, 6-11 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0...+5°С, днем +7...+12°С.

На автодорогах области местами будет дымка, видимость до 2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 2 марта

В субботу, 2 марта, на всей территории Украины погода будет преимущественно без осадков. В отдельных регионах начало весны принесет теплый воздух, в результате чего столбики термометров достигнут отметки почти до +20°С.

Температура воздуха на западе ночью +1...+7°С тепла, днем +10...+16°С. В то же время на остальной территории страны ночью от +2...-3°С мороза, днем +5...+11°С тепла. Ожидается юго-восточный ветер с переходом в восточный, скорость 5-10 м/с.