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Не спешите раздеваться — синоптики дали прогноз погоды в Одессе на субботу

2 марта 2024 06:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 2 марта.
Люди гуляют по центрам Одессы. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня в Одессе, 2 марта, погода будет теплой, осадков не ожидается, однако лучше поберечь себя и не снимать теплую одежду. Температура воздуха будет составлять +9 °С днем и +4 °С ночью. Температура морской воды — +5...+6 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Температура ночью +3...+5°С, днем +7...+9°С.
  • Ветер восточный, 6-11 м/с.
Первые весенние выходные — какую погоду ждать одесситам в субботу - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер восточный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 0...+5°С, днем +7...+12°С.
  • На автодорогах области местами будет дымка, видимость до 2 км.
Первые весенние выходные — какую погоду ждать одесситам в субботу - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 2 марта

В субботу, 2 марта, на всей территории Украины погода будет преимущественно без осадков. В отдельных регионах начало весны принесет теплый воздух, в результате чего столбики термометров достигнут отметки почти до +20°С.

Температура воздуха на западе ночью +1...+7°С тепла, днем +10...+16°С. В то же время на остальной территории страны ночью от +2...-3°С мороза, днем +5...+11°С тепла. Ожидается юго-восточный ветер с переходом в восточный, скорость 5-10 м/с.

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