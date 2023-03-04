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Перші весняні вихідні: Одеса очима фотографа Новини.LIVE

4 березня 2023 19:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Весняні вихідні в Одесі: фото від Новини.LIVE
Нова пора року наповнює місто новими барвами
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ніщо не стало на заваді одеситам провести перші весняні вихідні на прогулянці. Сонячні промені вже починають гріти, тож городяни разом з дітьми, друзями та коханими людьми вийшли насолоджуватись цим днем. 

Як одесити відпочивають бачила фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська.  

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Центр міста наповнений людьми, й всіх поєднує спільна риса — посмішка. Одесити продовжують жити й насолоджуватись життям. Хтось грається з дітьми, хтось сидить на лавочці в обіймах коханого, а хтось п’є каву та відпочиває від тяжкого робочого тижня. 

Одеса

Одеса

Одеса

Одеса

Надвечір місто почало жити зовсім по-іншому. Вже немає людей з ліхтариками в руках, наче все повернулось в минуле, мирне життя. Вулиці міста засяяли, разом з тим наповнили Одесу неперевершеною атмосферою. 

Одеса вечір

Одеса вечір

Одеса вечір

Одеса вечір

Фото Новини.LIVE.

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