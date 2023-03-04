Весенние выходные в Одессе: фото от Новости.LIVE

Первые весенние выходные: Одесса глазами фотографа Новини.LIVE
Ничто не помешало одесситам провести первые весенние выходные на прогулке. Солнечные лучи уже начинают греть, так что горожане вместе с детьми, друзьями и любимыми людьми вышли наслаждаться этим днем.
Как отдыхают одесситы видела фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская.
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Центр города наполнен людьми и всех объединяет общая черта — улыбка. Одесситы продолжают жить и наслаждаться жизнью. Кто играет с детьми, кто сидит на лавочке в объятиях любимого, а кто пьет кофе и отдыхает от тяжелой рабочей недели.
К вечеру город начал жить совсем по-другому. Уже нет людей с фонариками в руках, словно все вернулось в прошлую, мирную жизнь. Улицы города засияли, вместе с тем наполнили Одессу непревзойденной атмосферой.
Фото Новини.LIVE.