Погода в Одесі на завтра: синоптик

Жінка йде містом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 24 листопада, погода в Одесі та області буде сонячною, проте холодною. В місті небо — ясним, але без опадів. Температура повітря вночі опуститься до 0 °C. Уздовж узбережжя очікується сильний шторм. Температура морської води +9...+10 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме 0 °C. Вітер північно-західний, 10 м/с.

Ранок: зранку очікується ясна погода. Температура становитиме +4 °C. Вітер північно-західний — 9 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +10 °C. Вітер північно-західний — 7 м/с.

Вечір: на вечір небо буде ясним. Температура повітря опуститься до +9 °C. Вітер північно-західний — 6 м/с.

Схід сонця: 24 листопада сонце зійде о 07:11.

Захід сонця: 24 листопада сонце заходитиме о 16:15.

Тривалість світлового дня: 9 годин і 4 хвилини.

Погода в Одесі. фото: скриншот

Погода в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Без істотних опадів.

Вітер північно-західний 9-14м/с, вночі пориви, 15-20 м/с.

Температура вночі -5...0 °С, вдень +3...+8 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода у Харкові та області завтра, 24 листопада, буде холодною та вітряною. Також синоптики прогнозують на 24 листопада суху погоду по всій Україні, крім сходу, де очікуються опади.