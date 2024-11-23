Погода в Одесі на завтра: синоптик

Перші заморозки та шторм — погода в Одесі на неділю
Завтра, 24 листопада, погода в Одесі та області буде сонячною, проте холодною. В місті небо — ясним, але без опадів. Температура повітря вночі опуститься до 0 °C. Уздовж узбережжя очікується сильний шторм. Температура морської води +9...+10 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме 0 °C. Вітер північно-західний, 10 м/с.
Ранок: зранку очікується ясна погода. Температура становитиме +4 °C. Вітер північно-західний — 9 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +10 °C. Вітер північно-західний — 7 м/с.
Вечір: на вечір небо буде ясним. Температура повітря опуститься до +9 °C. Вітер північно-західний — 6 м/с.
Схід сонця: 24 листопада сонце зійде о 07:11.
Захід сонця: 24 листопада сонце заходитиме о 16:15.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 4 хвилини.
Погода в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-західний 9-14м/с, вночі пориви, 15-20 м/с.
- Температура вночі -5...0 °С, вдень +3...+8 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Нагадаємо, погода у Харкові та області завтра, 24 листопада, буде холодною та вітряною. Також синоптики прогнозують на 24 листопада суху погоду по всій Україні, крім сходу, де очікуються опади.
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