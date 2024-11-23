Погода в Одессе на завтра: синоптик

Первые заморозки и шторм — погода в Одессе на воскресенье
Завтра, 24 ноября, погода в Одессе и области будет солнечной, но холодной. В городе небо — ясным, но без осадков. Температура воздуха ночью опустится до 0 °C. Вдоль побережья ожидается сильнейший шторм. Температура морской воды +9...+10 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
Ночь: ночью без осадков. Температура — 0 °C. Ветер северо-западный, 10 м/с.
Утро: утром ожидается ясная погода. Температура — +4 °C. Ветер северо-западный — 9 м/с.
День: днем в Одессе переменная облачность. Температура — около +10 °C. Ветер северо-западный — 7 м/с.
Вечер: к вечеру небо будет ясным. Температура воздуха опустится до +9 °C. Ветер северо-западный — 6 м/с.
Восход: 24 ноября солнце взойдет в 07:11.
Закат: 24 ноября солнце будет заходить в 16:15.
Продолжительность светового дня: 9 часов и 4 минуты.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-западный 9-14 м/с, ночью порывы, 15-20 м/с.
- Температура ночью -5...0 °С, днем +3...+8 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, погода в Харькове и области завтра, 24 ноября, будет холодной и ветреной. Также синоптики прогнозируют на 24 ноября сухую погоду по всей Украине, кроме востока, где ожидаются осадки.
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