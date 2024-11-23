Погода в Одессе на завтра: синоптик

Женщина идет по городу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 24 ноября, погода в Одессе и области будет солнечной, но холодной. В городе небо — ясным, но без осадков. Температура воздуха ночью опустится до 0 °C. Вдоль побережья ожидается сильнейший шторм. Температура морской воды +9...+10 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночь: ночью без осадков. Температура — 0 °C. Ветер северо-западный, 10 м/с.

Утро: утром ожидается ясная погода. Температура — +4 °C. Ветер северо-западный — 9 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура — около +10 °C. Ветер северо-западный — 7 м/с.

Вечер: к вечеру небо будет ясным. Температура воздуха опустится до +9 °C. Ветер северо-западный — 6 м/с.

Восход: 24 ноября солнце взойдет в 07:11.

Закат: 24 ноября солнце будет заходить в 16:15.

Продолжительность светового дня: 9 часов и 4 минуты.

Погода в Одессе. фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-западный 9-14 м/с, ночью порывы, 15-20 м/с.

Температура ночью -5...0 °С, днем +3...+8 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, погода в Харькове и области завтра, 24 ноября, будет холодной и ветреной. Также синоптики прогнозируют на 24 ноября сухую погоду по всей Украине, кроме востока, где ожидаются осадки.