Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 1 липня

Перший день липня: якою буде погода в Одесі сьогодні
1 липня 2023 06:45
Люди гуляють в парку. Фото: Новини.LIVE
В перший день липня на одеситів чекає теплий, проте вітряний день. Температура повітря прогріється до 28 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер західний, вдень південний 9-14 м/с.
- Температура вночі 17-19°С, вдень 26-28°С.
- Температура морської води 18-19°С
- Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
- Вологість — 61%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер західний, вдень південний 9-14 м/с.
- Температура вночі 14-19°С, вдень 26-31°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
1 липня, у деяких частинах України очікуються потужні грози та дощі. Температура повітря не знизиться. Детальний прогноз погоди в Україні читайте у нашому матеріалі.