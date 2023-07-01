Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 1 липня

Люди гуляють в парку. Фото: Новини.LIVE

В перший день липня на одеситів чекає теплий, проте вітряний день. Температура повітря прогріється до 28 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер західний, вдень південний 9-14 м/с.

Температура вночі 17-19°С, вдень 26-28°С.

Температура морської води 18-19°С

Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.

Вологість — 61%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер західний, вдень південний 9-14 м/с.

Температура вночі 14-19°С, вдень 26-31°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

1 липня, у деяких частинах України очікуються потужні грози та дощі. Температура повітря не знизиться. Детальний прогноз погоди в Україні читайте у нашому матеріалі.