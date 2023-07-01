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Перший день липня: якою буде погода в Одесі сьогодні

1 липня 2023 06:45
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Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 1 липня
Люди гуляють в парку. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В перший день липня на одеситів чекає теплий, проте вітряний день. Температура повітря прогріється до 28 градусів. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер західний, вдень південний 9-14 м/с.
  • Температура вночі 17-19°С, вдень 26-28°С.
  • Температура морської води 18-19°С
  • Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
  • Вологість — 61%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер західний, вдень південний 9-14 м/с.
  • Температура вночі 14-19°С, вдень 26-31°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

1 липня, у деяких частинах України очікуються потужні грози та дощі. Температура повітря не знизиться. Детальний прогноз погоди в Україні читайте у нашому матеріалі.

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