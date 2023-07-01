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Первый день июля: какой будет погода в Одессе сегодня

1 июля 2023 06:45
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Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 1 июля.
Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В первый день июля одесситов ждет теплый, но ветреный день. Температура воздуха прогреется до 28 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер западный, днем южный 9-14 м/с.
  • Температура ночью 17-19°С, днем 26-28°С.
  • Температура морской воды 18-19°С
  • Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.
  • Влажность — 61%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер западный, днем южный 9-14 м/с.
  • Температура ночью 14-19°С, днем 26-31°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

1 июля в некоторых частях Украины ожидаются мощные грозы и дожди. Температура воздуха не снизится. Подробный прогноз погоды в Украине читайте в нашем материале.

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