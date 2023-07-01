Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 1 июля.

Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE

В первый день июля одесситов ждет теплый, но ветреный день. Температура воздуха прогреется до 28 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер западный, днем южный 9-14 м/с.

Температура ночью 17-19°С, днем 26-28°С.

Температура морской воды 18-19°С

Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.

Влажность — 61%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер западный, днем южный 9-14 м/с.

Температура ночью 14-19°С, днем 26-31°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

1 июля в некоторых частях Украины ожидаются мощные грозы и дожди. Температура воздуха не снизится. Подробный прогноз погоды в Украине читайте в нашем материале.