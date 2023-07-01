Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 1 июля.

Первый день июля: какой будет погода в Одессе сегодня
1 июля 2023 06:45
Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE
В первый день июля одесситов ждет теплый, но ветреный день. Температура воздуха прогреется до 28 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер западный, днем южный 9-14 м/с.
- Температура ночью 17-19°С, днем 26-28°С.
- Температура морской воды 18-19°С
- Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.
- Влажность — 61%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер западный, днем южный 9-14 м/с.
- Температура ночью 14-19°С, днем 26-31°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
1 июля в некоторых частях Украины ожидаются мощные грозы и дожди. Температура воздуха не снизится. Подробный прогноз погоды в Украине читайте в нашем материале.