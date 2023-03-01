Погода в Одесі та області 1 березня

Детальний прогноз погоди

Перший день весни одеситам принесе теплу погоду. Втім синоптики прогнозують помірний вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

В місті сьогодні очікується хмарна погода. Синоптики повідомляють, вдень буде без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2°С морозу, вдень 7-9°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області

В області слід чекати на мінливу хмарність. Вночі місцями невеликі опади, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4°С морозу до 1°С тепла, вдень 5-10°С тепла. На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Погода в Україні

1 березня, в Україні очікується суха погода. Втім, у Сумській, Харківській та Луганській областях можливий невеликий мокрий сніг. Синоптики повідомляють, що першого дня весни, вітер буде північно-західний, помірний, часом поривчастий. Температура повітря в Україні найближчої ночі становитиме -1…-5°С, протягом дня середа передбачається від 2 до 5 градусів тепла, у південній частині України та на Закарпатті 5-10 градусів тепла.