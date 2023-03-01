Погода в Одессе и области 1 марта

Первый день весны: какой будет погода в Одессе и области
Первый день весны одесситам принесет теплую погоду. Впрочем, синоптики прогнозируют умеренный ветер.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
-
Оккупанты 86 раз обстреляли Херсонскую область: есть погибшие и раненые
-
Сотрудничество специалистов Энергоатома и Westinghouse: Галущенко с рабочим визитом посетил Швецию
-
Происхождение COVID-19: ФБР допускает утечку из китайской лаборатории
-
Три знака зодиака встретят настоящую любовь в марте
-
Оккупанты обстреляли Николаевскую область из минометов и артиллерии: что известно
-
В Нафтогазе рассказали, когда завершится отопительный сезон
-
Силы обороны за сутки ликвидировали более 600 окупантов: Генштаб показал свежие потери рф
-
ЕС отложил введение системы регистрации для туристов: какая причина
-
Дания хочет увеличить финансирование своей армии: парламент принял необычное решение
-
За сутки россияне убили трех мирных жителей Донецкой области, — Кириленко
Прогноз погоды в Одессе
В городе сегодня ожидается дождь. Синоптики сообщают, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2°С мороза, днем 7-9°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области
В области следует ожидать переменную облачность. Ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем 5-10°С тепла. На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Украине
1 марта в Украине ожидается сухая погода. В Сумской, Харьковской и Луганской областях возможен небольшой мокрый снег. Синоптики сообщают, что в первый день весны, ветер будет северо-западный, умеренный, временами порывистый. Температура воздуха в Украине в ближайшую ночь составит -1…-5°С, в течение дня среда предполагается от 2 до 5 градусов тепла, в южной части Украины и Закарпатье 5-10 градусов тепла.