Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 1 червня

Перший літній день: якою буде погода в Одесі сьогодні
1 червня 2023 06:30
Люди грають у волейбол на пляжі. Фото: Новини.LIVE
В перший день літа на одеситів чекає тепло та сонце. Температура морської води вже прогрілась до 21°С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 16-18°С, вдень 23-25°С.
- Температура морської води 20-21°С.
- Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
- Вологість — 72%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 13-18°С, місцями до 9°С, вдень 23-28°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
Синоптики опублікували прогноз погодних умов на перший місяць літа. У червні буде тепло. Але періодично в містах України дощитиме, іноді будуть навіть грози. Також Укргідрометцентр опублікував дані погодних умов за минулі роки. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.