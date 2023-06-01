Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 1 червня

Люди грають у волейбол на пляжі. Фото: Новини.LIVE

В перший день літа на одеситів чекає тепло та сонце. Температура морської води вже прогрілась до 21°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 16-18°С, вдень 23-25°С.

Температура морської води 20-21°С.

Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.

Вологість — 72%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°С, місцями до 9°С, вдень 23-28°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Синоптики опублікували прогноз погодних умов на перший місяць літа. У червні буде тепло. Але періодично в містах України дощитиме, іноді будуть навіть грози. Також Укргідрометцентр опублікував дані погодних умов за минулі роки. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.