Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 1 июня.

Люди играют в волейбол на пляже. Фото: Новини.LIVE

В первый день лета одесситов ждет тепло и солнце. Температура морской воды уже прогрелась до 21°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-18°С, днем 23-25°С.

Температура морской воды 20-21°С.

Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.

Влажность — 72%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°С, местами до 9°С, днем 23-28°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Синоптики обнародовали прогноз погодных условий на первый месяц лета. В июне будет тепло. Но периодически в городах Украины будет дождь, иногда будут даже грозы. Также Укргидрометцентр опубликовал данные погодных условий за прошедшие годы. Подробный прогноз — читайте в материале.