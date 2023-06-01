Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 1 июня.

Первый летний день: какой будет погода в Одессе сегодня
1 июня 2023 06:30
Люди играют в волейбол на пляже. Фото: Новини.LIVE
В первый день лета одесситов ждет тепло и солнце. Температура морской воды уже прогрелась до 21°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 16-18°С, днем 23-25°С.
- Температура морской воды 20-21°С.
- Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
- Влажность — 72%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 13-18°С, местами до 9°С, днем 23-28°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
Синоптики обнародовали прогноз погодных условий на первый месяц лета. В июне будет тепло. Но периодически в городах Украины будет дождь, иногда будут даже грозы. Также Укргидрометцентр опубликовал данные погодных условий за прошедшие годы. Подробный прогноз — читайте в материале.