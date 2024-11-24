Погода в Одесі на завтра: синоптик

Дівчинка з іграшкою в руках біля моря. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 25 листопада, погода в Одесі та області буде сонячною, проте холодною. Температура повітря вночі опуститься до -1 °C. Море все ще тримається на рівні +9...+10 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме -1 °C. Вітер північний, 5 м/с.

Ранок: зранку очікується ясна погода. Температура становитиме 0 °C. Вітер північний — 5 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +4 °C. Вітер північно-східний — 5 м/с.

Вечір: на вечір небо буде ясним. Температура повітря опуститься до +3 °C. Вітер північно-східний — 5 м/с.

Схід сонця: 25 листопада сонце зійде о 07:13.

Захід сонця: 25 листопада сонце заходитиме о 16:15.

Тривалість світлового дня: 9 годин і 2 хвилини.

Погода в Одесі. фото: скриншот

Погода в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Без істотних опадів.

Вітер північно-східний 7-12 м/с.

Температура вночі -5...0 °С, вдень +3...+6 ° С.

С. На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м

Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 листопада, в Україні очікується хмарна погода без істотних опадів, за винятком Карпатського регіону, де можливий мокрий сніг. Температура повітря буде переважно мінусовою. Також ми писали про те, що у північних регіонах Саудівської Аравії вперше в історії випав сніг. Він засипав пустелю.