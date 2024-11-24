Погода в Одесі на завтра: синоптик

Перший мінус в Одесі — погода на завтра
Завтра, 25 листопада, погода в Одесі та області буде сонячною, проте холодною. Температура повітря вночі опуститься до -1 °C. Море все ще тримається на рівні +9...+10 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме -1 °C. Вітер північний, 5 м/с.
Ранок: зранку очікується ясна погода. Температура становитиме 0 °C. Вітер північний — 5 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +4 °C. Вітер північно-східний — 5 м/с.
Вечір: на вечір небо буде ясним. Температура повітря опуститься до +3 °C. Вітер північно-східний — 5 м/с.
Схід сонця: 25 листопада сонце зійде о 07:13.
Захід сонця: 25 листопада сонце заходитиме о 16:15.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 2 хвилини.
Погода в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Без істотних опадів.
- Вітер північно-східний 7-12 м/с.
- Температура вночі -5...0 °С, вдень +3...+6 ° С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м
Нагадаємо, 25 листопада, в Україні очікується хмарна погода без істотних опадів, за винятком Карпатського регіону, де можливий мокрий сніг. Температура повітря буде переважно мінусовою. Також ми писали про те, що у північних регіонах Саудівської Аравії вперше в історії випав сніг. Він засипав пустелю.
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