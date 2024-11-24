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Перший мінус в Одесі — погода на завтра

24 листопада 2024 17:45
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Одесі на завтра: синоптик
Дівчинка з іграшкою в руках біля моря. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Завтра, 25 листопада, погода в Одесі та області буде сонячною, проте холодною. Температура повітря вночі опуститься до -1 °C. Море все ще тримається на рівні +9...+10 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме -1 °C. Вітер північний, 5 м/с.

Ранок: зранку очікується ясна погода. Температура становитиме 0 °C. Вітер північний — 5 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +4 °C. Вітер північно-східний — 5 м/с. 

Вечір: на вечір небо буде ясним. Температура повітря опуститься до +3 °C. Вітер північно-східний — 5 м/с. 

Схід сонця: 25 листопада сонце зійде о 07:13.
Захід сонця: 25 листопада сонце заходитиме о 16:15.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 2 хвилини.

Погода - фото 1
Погода в Одесі. фото: скриншот

Погода в Одеській області 

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північно-східний 7-12 м/с.
  • Температура вночі -5...0 °С, вдень +3...+6 ° С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м    
Погода - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот

 Нагадаємо, 25 листопада, в Україні очікується хмарна погода без істотних опадів, за винятком Карпатського регіону, де можливий мокрий сніг. Температура повітря буде переважно мінусовою. Також ми писали про те, що у північних регіонах Саудівської Аравії вперше в історії випав сніг. Він засипав пустелю.

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