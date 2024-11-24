Погода в Одессе на завтра: синоптик

Девочка с игрушкой в руках у моря. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 25 ноября, погода в Одессе и области будет солнечной, но холодной. Температура воздуха ночью опустится до -1°C. Море все еще держится на уровне +9…+10 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночь: ночью без осадков. Температура будет составлять -1 °C. Ветер северный, 5-10 м/с.

Утро: утром ожидается ясная погода. Температура составляет 0 °C. Ветер северный - 5 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура составит около +4 °C. Ветер северо-восточный — 5 м/с.

Вечер: к вечеру небо будет ясным. Температура воздуха опустится до +3 °C. Ветер северо-восточный — 5 м/с.

Восход: 25 ноября солнце взойдет в 07:13.

Закат: 25 ноября солнце будет заходить в 16:15.

Продолжительность светового дня: 9 часов и 2 минуты.

Погода в Одессе. фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Температура ночью -5...0°С, днем +3...+6° С.

С. На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, 25 ноября в Украине ожидается облачная погода без существенных осадков, за исключением Карпатского региона, где возможен мокрый снег. Температура воздуха будет преимущественно минусовой. Также мы писали, что в северных регионах Саудовской Аравии впервые в истории выпал снег. Он засыпал пустыню.