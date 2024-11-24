Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Первый минус в Одессе — погода на завтра arrow

Первый минус в Одессе — погода на завтра

24 ноября 2024 17:45
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Одессе на завтра: синоптик
Девочка с игрушкой в руках у моря. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Завтра, 25 ноября, погода в Одессе и области будет солнечной, но холодной. Температура воздуха ночью опустится до -1°C. Море все еще держится на уровне +9…+10 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Ночь: ночью без осадков. Температура будет составлять -1 °C. Ветер северный, 5-10 м/с.

Утро: утром ожидается ясная погода. Температура составляет 0 °C. Ветер северный - 5 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура составит около +4 °C. Ветер северо-восточный — 5 м/с.

Вечер: к вечеру небо будет ясным. Температура воздуха опустится до +3 °C. Ветер северо-восточный — 5 м/с.

Восход: 25 ноября солнце взойдет в 07:13.
Закат: 25 ноября солнце будет заходить в 16:15.
Продолжительность светового дня: 9 часов и 2 минуты.

Погода - фото 1
Погода в Одессе. фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северо-восточный 7-12 м/с.
  • Температура ночью -5...0°С, днем +3...+6°   С.
  • На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м     
Погода - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот

  Напомним, 25 ноября в Украине ожидается облачная погода без существенных осадков, за исключением Карпатского региона, где возможен мокрый снег. Температура воздуха будет преимущественно минусовой. Также мы писали, что в северных регионах Саудовской Аравии впервые в истории выпал снег. Он засыпал пустыню.

погода Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы прогноз погоды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:45 В Купянской ГВА сообщили, сколько людей еще не эвакуировались

17:45 Первый минус в Одессе — погода на завтра

17:45 Оккупанты атаковали Черниговщину — ранен 28-летний мужчина

17:42 Какие зарплаты у мобилизованных и контрактников в Украине

17:36 На Киевщине раздавались взрывы — ОВА сообщила о попаданиях

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

17:31 Следующие восемь недель станут решающими, — Мельник

17:22 Украинцы должны знать — что будет с долларом на следующей неделе

17:20 За утро в Румынии зафиксировали два землетрясения — детали

17:17 Трасса Одесса-Рени — ситуация с пробками сегодня вечером

17:15 СБУ показала обломки новой российской ракеты, атаковавшей Днепр

17:45 В Купянской ГВА сообщили, сколько людей еще не эвакуировались

17:45 Первый минус в Одессе — погода на завтра

17:45 Оккупанты атаковали Черниговщину — ранен 28-летний мужчина

17:42 Какие зарплаты у мобилизованных и контрактников в Украине

17:36 На Киевщине раздавались взрывы — ОВА сообщила о попаданиях

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

17:31 Следующие восемь недель станут решающими, — Мельник

17:22 Украинцы должны знать — что будет с долларом на следующей неделе

17:20 За утро в Румынии зафиксировали два землетрясения — детали

17:17 Трасса Одесса-Рени — ситуация с пробками сегодня вечером

17:15 СБУ показала обломки новой российской ракеты, атаковавшей Днепр

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Text

14:26 Ющенко сказал, какой была бы Украина, если вступила в НАТО раньше

23 ноября 2024
Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

22 ноября 2024
Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету