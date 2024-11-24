Погода в Одессе на завтра: синоптик

Первый минус в Одессе — погода на завтра
Завтра, 25 ноября, погода в Одессе и области будет солнечной, но холодной. Температура воздуха ночью опустится до -1°C. Море все еще держится на уровне +9…+10 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
Ночь: ночью без осадков. Температура будет составлять -1 °C. Ветер северный, 5-10 м/с.
Утро: утром ожидается ясная погода. Температура составляет 0 °C. Ветер северный - 5 м/с.
День: днем в Одессе переменная облачность. Температура составит около +4 °C. Ветер северо-восточный — 5 м/с.
Вечер: к вечеру небо будет ясным. Температура воздуха опустится до +3 °C. Ветер северо-восточный — 5 м/с.
Восход: 25 ноября солнце взойдет в 07:13.
Закат: 25 ноября солнце будет заходить в 16:15.
Продолжительность светового дня: 9 часов и 2 минуты.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северо-восточный 7-12 м/с.
- Температура ночью -5...0°С, днем +3...+6° С.
- На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м
Напомним, 25 ноября в Украине ожидается облачная погода без существенных осадков, за исключением Карпатского региона, где возможен мокрый снег. Температура воздуха будет преимущественно минусовой. Также мы писали, что в северных регионах Саудовской Аравии впервые в истории выпал снег. Он засыпал пустыню.
Читайте Новини.LIVE!