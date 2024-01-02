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Першою в Одесі у 2024 році народилася дівчинка

2 січня 2024 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Першою в Одесі у 2024 році народилася дівчинка
Новоспечена матуся з дитиною. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У новорічну ніч народилася перша одеситка, яку назвали Мирославою. Дівчинка зʼявилася на світ під останні хвилини затяжної тривоги, під час якої росіяни атакували місто. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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За інформацією медиків, народилася малеча у міському пологовому будинку №7. Вага новонародженої — 3590 грамів, зріст — 55 сантиметрів.

Зазначимо, батьками дівчинки стали переселенці з Херсона, для яких Одеса стала другою домівкою. Але голова родини продовжує допомагати рідному місту — він очолює там волонтерський центр.

Мер Одеси Геннадій Труханов вручив батькам першої народженої цьогоріч дитини грошовий сертифікат та привітав усіх мам, які народили немовлят.

Скільки всього народилося дітей у новорічну ніч

Усього за першу добу 2024 року в пологових будинках Одеси народилися 11 дітей — 7 хлопчиків і 4 дівчинки. Серед маленьких одеситів — дві пари близнюків.

Нагадаємо, у Дитячому фонді ООН оприлюднили світлину, яка перемогла на конкурсі фото року. Переможцем став польський фотограф Патрик Ярач. Він від початку російського вторгнення фіксує наслідки ворожої агресії РФ.

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