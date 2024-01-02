Первой в Одессе в 2024 году родилась девочка

Новоиспеченная мамочка с ребенком. Фото: Одесский городской совет

В новогоднюю ночь родилась первая одесситка, которую назвали Мирославой. Девочка появилась на свет в последние минуты затяжной тревоги, во время которой россияне атаковали город.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации медиков, родились дети в городском роддоме №7. Вес новорожденной — 3590 граммов, рост — 55 сантиметров.

Отметим, родителями девочки стали переселенцы из Херсона, для которых Одесса стала вторым домом. Но глава семьи продолжает помогать родному городу — он возглавляет там волонтерский центр.

Мэр Одессы Геннадий Труханов вручил родителям первого рожденного ребенка денежный сертификат и поздравил всех мам, родивших младенцев.

Сколько всего родилось детей в новогоднюю ночь

Всего за первые сутки 2024 года в роддомах Одессы родились 11 детей — 7 мальчиков и 4 девочки. Среди маленьких одесситов две пары близнецов.

Напомним, в Детском фонде ООН обнародовали фотографию, победившую на конкурсе фото года. Победителем стал польский фотограф Патрик Ярач. Он с самого начала российского вторжения фиксирует последствия вражеской агрессии РФ.