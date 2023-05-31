Новий голова Одеської області: що чекає на регіон

Олег Кіпер — голова Одеської ОВА. Фото: google

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Два місяці очікувань і сталося — Президент підписав указ про призначення на посаду голови Одеської військової адміністрації. Ним став головний прокурор Києва Олег Кіпер. Ось тільки не встигли його ще призначити, як одразу ж спалахнув скандал із громадянством дружини.

Про перспективи керівника області журналісти Новини.LIVE поговорили з керівником обласного осередку комітету виборців України Анатолієм Бойком.

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Очікування та реальність

Я нічого хорошого не чекаю, оскільки я бачив на цій посаді людину, здатну розвивати економічний потенціал регіону. Тим паче зараз, саме час — адже це необхідно не лише для Одеської області, а й для всієї країни. Одеса знаходиться у відносному тилу, в порівнянні з іншими прифронтовими областями, незважаючи на нічні атаки. Плюс наше місто має унікальний інвестиційний потенціал порівняно з більшістю інших регіонів України. І було б логічно розгорнути тут якийсь інвестиційний проєкт чи можна сказати полігон — упевнений Анатолій Бойко. Тим більше, що влада сьогодні багато говорить про відновлення, залучення інвестиції, так що південь країни міг би стати тією частиною, де можна відпрацьовувати нові підходи.

Анатолій Бойко про очікування та реальність. Фото: Новини.LIVE

"Якось із послужного списку нашого нового керівника я не бачу передумов до економічних інновацій. Ну, я не вірю, що людина, яка пропрацювала все життя в прокуратурі, має до цього схильність. Але, знову ж таки, я буду радий помилитися, це все нам піде на користь", — зазначив голова комітету виборців України в Одеській області.

Але поки що перспективи, м'яко кажучи, невиразні тим більше з огляду на те, як цей процес болісно довго відбувався. Уся ця ситуація, окрім негативу та втрат для Одеської області, розкрила дуже серйозну національну проблему. Суть її в тому, що команда Президента не має кадрів.

"Вибачте, мені люстрований прокурор Януковича та дружиною з російським паспортом ну це не кандидат мрії на регіон, який може претендувати на хедлайн економічного розвитку. Ну яка буде довіра в інвесторів, яка довіра буде у західних партнерів. І якщо така не ймовірна проблема знайти одного керівника для такої галузі, де ж ми знайдемо суперменеджерів та чарівників, які керуватимуть десятками та сотнями проєктів", — каже Анатолій Бойко.

На сьогоднішній день нам потрібно залучити 250 мільярдів інвестиції ось тільки виникає питання, хто буде відповідальний за ці гроші? Люстровані прокурори? За словами Анатолія Бойка, на жаль, зараз цю проблему мало хто усвідомлює і, відповідно, нею ніхто не займається.

Талановитих і здатних людей нині в країні достатньо. Фото: Новини.LIVE

"І не треба говорити про війну! Людей талановитих і здібних нині в країні достатньо очевидно просто різні підходи та бачення в українського суспільства та Офісу президента до того, як має вибудовуватися кадрова політика", — заявив голова обласного КВУ.

Першочергові заходи

Напевно, новому керівнику області доведеться зробити якісь дива схожі на те, що робив Ісус Христос. Тому що з огляду на бекграунд і скандали з російським паспортом важко уявити, які дії необхідно зробити Олегу Кіперу, щоб завоювати тут авторитет. Адже головна проблема наших обласних керівників, яких за останні роки було більш ніж достатньо, що вони не брали на себе відповідальність і ніхто з них не заявив про себе як лідер регіону.

Анатолій Бойко, ніхто з керівників не бере на себе відповідальність. Фото: Новини.LIVE

"Усі говорять, ось він бере на себе відповідальність. Яку відповідальність? Ось хто з попередніх керівників області, яку відповідальність поніс? Ніхто й жодну. Проблема в тому, що всі президенти за останні 15 років підходили до цієї посади, що це розмінна монета і в кращому разі потрібно поставити свою людину, яка б виконувала функцію того, хто наглядає", — зазначає Анатолій Бойко.

Відродження економіки

Насамперед потрібно підіймати економіку, буде економіка, то все інше підтягнеться. Одеса є Одеса, і завдяки економіці вона існує, не було б у нас можливості експортувати зерно, бути свого роду перевалочним пунктом, нічого б не було. Адже, по суті, наш регіон золотий з погляду економічних можливостей, і аграрної сфери, і транспортної, і зокрема рекреації.

"Малий та середній бізнес, проєкти у громадах, інвестиційні проєкти, якщо це буде, то будуть і робочі місця. Крутитиметься бізнес і будуть відрахування до бюджету, і люди повертатимуться, а значить і все інше розвиватиметься. Не буде цього — отже, ми побачимо імітацію бурхливої діяльності", — упевнений спікер.

Ну і ще один важливий момент — це безпека. Сьогодні ми не бачимо роботи з відкриття нових бомбосховищ. За два роки війни єдине, що зроблено, то це привели до ладу деякі старі укриття і повісили таблички.

Анатолій Бойко про відродження економіки. Фото: Новини.LIVE

"От шахеди летять уночі куди тікати? Я нікуди не біжу зі своєю родиною, бо просто не встигну. І я думаю, що так само роблять багато одеситів, які просто залишаються вдома. Ось ці два важливі аспекти, які мають бути зроблені насамперед, а головне, що це у компетенції ОВА", — наголошує Анатолій Бойко.

Боротьба з корупцією

Що стосується корупції, то звичайно хотілося б, щоб новий голова області в ній хоча б не брав участі. Ну, і спробував навести лад у своєму апараті.

"Прокуратура у нас, звичайно, не найсвятіше місце щодо корупції. Але сподіватимемося, що він один із небагатьох, які уникли впливу, і він зможе у своєму апараті це побороти. Тим більше, що саме корупційні безперервні скандали були однією з причин звільнення його попередника", — зазначив голова КВУ.

Анатолій Бойко про боротьбу із корупцією. Фото: Новини.LIVE

Якщо робити прогноз, то тільки два варіанти — або він протримається дуже мало, або навпаки дуже довго. Враховуючи як довго і болісно шукали на цю посаду, то навряд чи Офіс президента буде зацікавлений повторювати цей процес. Найімовірніше, до виборів президента чи якихось таких тектонічних зрушень у державній політичній системі навряд чи його змінюватимуть, ну тільки якщо він не відзначиться якимось особливим провалом.