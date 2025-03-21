Петр Павел приїхав до Одеси - яка мета візиту

Президент Чехії Петр Павел в Одесі. Фото: Telegram/Олексій Кулеба

Президент Чехії Петр Павел у п'ятницю, 21 березня, прибув з офіційним візитом до України. Він перебуває в Одесі, яку вночі ворог атакував дронами-камікадзе.

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Telegram.

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Візит Павела до Одеси

"Радий вітати Президента Чеської Республіки Петера Павела в Україні. Зустрілися у місті Одеса, яку щоночі тероризує Росія. Саме під час нашої зустрічі РФ запустила три групи шахедів на місто", — зазначив Кулеба.

Петр Павел з Олексієм Кулебою та головами ОВА. Фото: Telegram/Олексій Кулеба

З чеським лідером обговорили ключові питання безпеки судноплавства, відновлення України та розвитку наших громад. За словами міністра, Чехія є одним з лідерів країн, які системно допомагають Україні — за три роки повномасштабної війни країна надала 900 мільйонів доларів підтримки. Зокрема, була передача протикорабельних комплексів "Нептун", які зроблені на базі чеських автомобілів Tatra.

"Лише з літа 2023 року Росія випустила понад 450 ракет по портовій інфраструктурі України, але сьогодні ми залишаємось гарантом продовольчої світової безпеки. Від початку роботи українського коридору наші порти перевезли 110 мільйонів тонн вантажів", — зауважив Кулеба.

Петр Павел з Олексієм Кулебою та головами ОВА. Фото: Telegram/Олексій Кулеба

Допомога у відновленні

Водночас Чехія залишається надійним партнером України у відновленні громад та регіонів — вона взяла патронад над Дніпропетровською областю, де оновлює станції очищення води, постачає генератори, медобладнання, евакуаційні автобуси, відбудовує школи та лікарні. А у Київській області Чехія реалізує масштабний проєкт модернізації обласної дитячої лікарні на понад 10 мільйонів євро, а також має десятки проєктів в Миколаївській, Харківській, Херсонській, Львівській областях.

Петр Павел з Олексієм Кулебою. Фото: Telegram/Олексій Кулеба

Крім того, під час зустрічі йшлося про ефективне відновлення та сталий розвиток України. Кулеба запросив Павела долучитися до конференції з відбудови України, яка відбудеться влітку в Римі.

Допомога від Чехії

Також країни домовилися про розширення гуманітарної допомоги для регіонів України, які постраждали від війни. Йдеться про забезпечення тимчасового житла для тих, хто втратив домівки, та підтримку медичних закладів.​ Разом з керівниками Одеської, Миколаївської та Херсонської ОВА обговорили подальшу пряму підтримку.

Петр Павел з Олегом Кіпером. Фото: Telegram/Олексій Кулеба

"Вдячні Чеській Республіці та особисто Президенту Петеру Павелу за непохитну підтримку України в цей важкий час. Разом ми подолаємо всі труднощі та відновимо справедливий мир", — додав Кулеба.

Скриншот допису Кулеби

Скриншот допису Кулеби

Раніше Павел на тлі суперечок в Овальному кабінеті Білого дому закликав створити коаліцію за встановлення миру в Україні.

Також він наголошував, що не можна допустити "миру за будь-яку ціну". На думку президента Чехії, кожна домовленість має бути прийнятною для України.