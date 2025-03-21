Петр Павел приехал в Одессу - какова цель визита

Президент Чехии Петр Павел в Одессе. Фото: Telegram/Алексей Кулеба

Президент Чехии Петр Павел в пятницу, 21 марта, прибыл с официальным визитом в Украину. Он находится в Одессе, которую ночью враг атаковал дронами-камикадзе.

Об этом сообщил Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram.

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Визит Павела в Одессу

"Рад приветствовать Президента Чешской Республики Петера Павела в Украине. Встретились в городе Одесса, которую каждую ночь терроризирует Россия. Именно во время нашей встречи РФ запустила три группы шахедов на город", — отметил Кулеба.

Петр Павел с Алексеем Кулебой и главами ОВА. Фото: Telegram/Алексей Кулеба

С чешским лидером обсудили ключевые вопросы безопасности судоходства, восстановления Украины и развития наших общин. По словам министра, Чехия является одним из лидеров стран, которые системно помогают Украине — за три года полномасштабной войны страна предоставила 900 миллионов долларов поддержки. В частности, была передача противокорабельных комплексов "Нептун", которые сделаны на базе чешских автомобилей Tatra.

"Только с лета 2023 года Россия выпустила более 450 ракет по портовой инфраструктуре Украины, но сегодня мы остаемся гарантом продовольственной мировой безопасности. С начала работы украинского коридора наши порты перевезли 110 миллионов тонн грузов", — отметил Кулеба.

Петр Павел с Алексеем Кулебой и главами ОВА. Фото: Telegram/Алексей Кулеба

Помощь в восстановлении

В то же время Чехия остается надежным партнером Украины в восстановлении общин и регионов — она взяла патронат над Днепропетровской областью, где обновляет станции очистки воды, поставляет генераторы, медоборудование, эвакуационные автобусы, восстанавливает школы и больницы. А в Киевской области Чехия реализует масштабный проект модернизации областной детской больницы более чем на 10 миллионов евро, а также имеет десятки проектов в Николаевской, Харьковской, Херсонской, Львовской областях.

Петр Павел с Алексеем Кулебой. Фото: Telegram/Алексей Кулеба

Кроме того, во время встречи речь шла об эффективном восстановлении и устойчивом развитии Украины. Кулеба пригласил Павела присоединиться к конференции по восстановлению Украины, которая состоится летом в Риме.

Помощь от Чехии

Также страны договорились о расширении гуманитарной помощи для регионов Украины, пострадавших от войны. Речь идет об обеспечении временного жилья для тех, кто потерял дома, и поддержку медицинских учреждений. Вместе с руководителями Одесской, Николаевской и Херсонской ОГА обсудили дальнейшую прямую поддержку.

Петр Павел с Олегом Кипером. Фото: Telegram/Алексей Кулеба

"Благодарны Чешской Республике и лично Президенту Петру Павелу за непоколебимую поддержку Украины в это трудное время. Вместе мы преодолеем все трудности и восстановим справедливый мир", — добавил Кулеба.

Скриншот поста Кулебы

Скриншот поста Кулебы

Ранее Павел на фоне споров в Овальном кабинете Белого дома призвал создать коалицию за установление мира в Украине.

Также он отмечал, что нельзя допустить "мира любой ценой". По мнению президента Чехии, каждая договоренность должна быть приемлемой для Украины.