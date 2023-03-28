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П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

28 березня 2023 20:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Жити з позитивом легко
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Від постійної стресової атмосфери в медіа, роботи та сімейних проблем може здатися, що знайти позитивні думки є досить складним завданням. Проте зосередження на позитивних моментах життя може допомогти поліпшити настрій та збільшити задоволення від життя. Тому ми пропонуємо 5 порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках.

Новини.LIVE запитали 5 порад у штучного інтелекту, які допоможуть зосередитись на позитивних думках.

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Відійдіть від вірусних новин

Новини про катастрофи, нещастя та економічні кризи можуть створювати негативний настрій та викликати страх. Щоб зосередитись на позитивному, варто відійти від медіа та зосередитись на своєму житті. Ви можете скористатися блокуванням новин на своєму смартфоні або обмежити час, який ви проводите, переглядаючи новини.

Працюйте над своєю вдячністю

Подумайте про те, за що ви можете бути вдячні. Це може бути щось дуже просте, наприклад, здоров'я або можливість проводити більше часу з родиною. Записуйте ці речі і переглядайте їх щодня, щоб зосередитись на позитивному.

Зосередьтеся на своїх досягненнях

Кожен з нас має свої досягнення, навіть якщо вони здаються невеликими. Зосередьтеся на своїх успіхах і нагадайте собі, як важко ви працювали, щоб досягти цих цілей. Це допоможе збільшити вашу впевненість і зосередитись на позитивному.

Візуалізуйте свої цілі та мрії

Важливо мати чітке бачення того, чого ми хочемо досягти у житті. Якщо ми зосередимося на своїх цілях та мріях, то ми будемо почуватись більш мотивованими та позитивно налаштованими. Щодня варто "відвідувати" цілі у своїй уяві, уявляти їх як вже досягнені та відчувати радість від цього.

Займіться спортом

Регулярна фізична активність має безліч переваг для здоров'я тіла та розуму. Важливо встановити конкретну мету та створити план занять. Це може допомогти зберігати мотивацію, визначати свій прогрес та досягати цілей. Також, плануючи свій час на заняття спортом, ви зможете знайти більше часу на це та зменшити ймовірність пропустити тренування.

Напевно, кожен із нас хоч раз потрапляв у складну ситуацію або відчував схвильованість і безнадію. Однак, негативні емоції можна змінити на позитивні, якщо навчитись зосереджуватись на гарних речах.

Вивчення літератури є найкращим способом розвивати свій інтелект та розширювати світогляд. У світі існує величезна кількість книжок, й інколи складно обрати ту саму. Кореспонденти Новини.LIVE поцікавились думкою штучного інтелекту, щодо ТОП-50 книг, які обов’язково слід прочитати за своє життя. 

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