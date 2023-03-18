50 книг, які змінять твоє життя: від класики до сучасності

Що слід обов'язково прочитати

Вивчення літератури є найкращим способом розвивати свій інтелект та розширювати світогляд. У світі існує величезна кількість книжок, й інколи складно обрати ту саму.

Кореспонденти Новини.LIVE поцікавились думкою штучного інтелекту, щодо ТОП-50 книг, які обов’язково слід прочитати за своє життя.

Класична література:

"Ромео та Джульєта" Вільяма Шекспіра "Гамлет" Вільяма Шекспіра "Війна і мир" Льва Толстого "Анна Кареніна" Льва Толстого "Громадянин Кейн" Роберта Шеклтона "Улісс" Джеймса Джойса "Мобі Дік" Германа Мелвілла "Гімн демократії" Вальтера Уітмена "Відьмак" Анджея Сапковського "Пан Тадеуш" Адама Міцкевича

Сучасні класики:

"Божественна комедія" Данте Аліг'єрі "Відчайдушний дім" Джонатана Франзена "Невидимі люди" Ральфа Еллісона "Товстун Ротвелл" Ніколаса Гловера "Темні башти" Коліна Тернера "Льодовиковий період" Майкла Ондатже "Шосе Гоблінів" Ніл Ґейман "Господиня" Рут Ренделл "Мій чудовий друг" Елеонора Ліппард "Що сталося з Гудбайн Парк" Едварда Ст. Оберон

Біографії та мемуари:

"Автобіографія Бенджаміна Франкліна" "Вечір на горі Кіліманджаро" Ернеста Хемінгуея "Довгий шлях до свободи" Нельсона Мандела

"Моя історія" Мішель Обами "За лаштунками" Лорен Баколл "Життя Пітера Івіча" Лео Толстого "Історія мого життя" Хелен Келлер "Спогади" Уінстона Черчіля "Я, Малкольм X" Малкольм X "Дев'ять життів" Вільяма Далрімпла

Наука й технології:

"Астрономія для дітей" Ендрю Фракно "Елементи" Ейвінга Берда "Як працює речовина" Девіда Маккероні "Великий дизайн" Стівена Г'юіта "Походження видів" Чарльза Дарвіна "Принципи генетики" Джері Джойнер та Роберт Левітан "Книга про мозок" Девіда Егглмена "Екологія" Майкла Кейна "Сон" Меттью Уокера "Самосвідомість роботів" Олександра Жуковського

Психологія та філософія:

"Сила думки" Луїзи Гей "Практика дзен" Шунрю Сузукі "Психологія людини" Еріка Еріксона "Пригоди ілюзіоніста" Дерена Брауна "Антологія ідеї" Вільяма Джеймса "Митці, генії та божественні помисли" Томаса Манна "Дорога майстра" Ернеста Гемінґуея "Постійний цукерберґ" Жана Бодрійяра "Спадщина розуму" Сьюзен Хокінс "Ідеї Платона" Джуліана Марієя

Кожна книга має свій власний унікальний внесок у світову літературу та культуру. Вони надихають, навчають та залишають слід у нашому світі. Без сумніву, прочитання хоча б декількох книг із цього списку дозволить вам розширити свій кругозір та зробити своє життя більш насиченим.

У сучасному світі, коли ритм життя стає все швидшим, важливість збереження балансу між роботою та особистим життям стає все очевиднішим. На жаль, перевтома та стрес стають невіддільною частиною життя багатьох людей. Отже, як знайти баланс між роботою та особистим життям? Новини.LIVE зібрали кілька порад, які допоможуть вам встановити розумні робочі графіки та навчитися розслаблятися.