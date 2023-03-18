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50 книг, которые изменят твою жизнь: от классики до современности

18 марта 2023 19:40
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Анна Мурадова
Редактор
50 книг, которые изменят твою жизнь: от классики до современности
Что следует обязательно прочитать
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Изучение литературы — лучший способ развивать свой интеллект и расширять мировоззрение. В мире существует огромное количество книг, и иногда сложно выбрать одно и то же.

Корреспонденты Новини.LIVE поинтересовались мнением искусственного интеллекта относительно ТОП-50 книг, которые обязательно следует прочесть за свою жизнь.

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Классическая литература:

  1. "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира
  2. "Гамлет" Уильяма Шекспира
  3. "Война и мир" Льва Толстого
  4. "Анна Каренина" Льва Толстого
  5. "Гражданин Кейн" Роберта Шеклтона
  6. "Улисс" Джеймса Джойса
  7. "Моби Дик" Германа Мелвилла
  8. "Гимн демократии" Вальтера Уитмена
  9. "Ведьмак" Анджея Сапковского
  10. "Пан Тадеуш" Адама Мицкевича

Современные классики:

  1. "Божественная комедия" Данте Алигьери
  2. "Отчаянный дом" Джонатана Франзена
  3. "Невидимые люди" Ральфа Эллисона
  4. "Толстяк Ротвелл" Николаса Гловера
  5. "Темные башни" Колина Тернера
  6. "Ледниковый период" Майкла Ондатже
  7. "Шоссе Гоблинов" Нил Гейман
  8. "Хозяйка" Рут Рэнделл
  9. "Мой замечательный друг" Элеонора Липпард
  10. "Что произошло с Гудбайн Парк" Эдварда Ст. Оберон

Биографии и мемуары:

  1. "Автобиография Бенджамина Франклина"
  2. "Вечер на горе Килиманджаро" Эрнеста Хемингуэя
  3. "Долгий путь к свободе" Нельсона Мандела
  4. "Моя история" Мишель Обамы
  5. "За кулисами" Лорен Баколл
  6. "Жизнь Питера Ивича" Лео Толстого
  7. "История моей жизни" Хелен Келлер
  8. "Воспоминания" Уинстона Черчилля
  9. "Я, Малкольм X" Малкольм X
  10. "Девять жизней" Уильяма Далримпла

Наука и технологии:

  1. "Астрономия для детей" Эндрю Фракно
  2. "Элементы" Эйвинга Берда
  3. "Как работает вещество" Дэвида Маккерони
  4. "Большой дизайн" Стивена Гьюита
  5. "Происхождение видов" Чарльза Дарвина
  6. "Принципы генетики" Джерри Джойнер и Роберт Левитан
  7. "Книга о мозге" Дэвида Эгглмена
  8. "Экология" Майкла Кейна
  9. "Сон" Мэттью Уокера
  10. "Самосознание роботов" Александра Жуковского

Психология и философия:

  1. "Сила мысли" Луизы Гэй
  2. "Практика дзен" Шунрю Сузуки
  3. "Психология человека" Эрика Эриксона
  4. "Приключения иллюзиониста" Дерена Брауна
  5. "Антология идеи" Уильяма Джеймса
  6. "Художники, гении и божественные помыслы" Томаса Манна
  7. "Дорогая мастера" Эрнеста Хемингуэя
  8. "Постоянный конфет" Жанна Бодрийяра
  9. "Наследие разума" Сьюзен Хокинс
  10. "Идеи Платона" Джулиана Мариея

У каждой книги есть свой собственный уникальный вклад в мировую литературу и культуру. Они вдохновляют, учат и оставляют след в нашем мире. Без сомнения, прочтение хотя бы нескольких книг из этого списка позволит вам расширить свой кругозор и сделать свою жизнь более насыщенной.

В современном мире, когда ритм жизни становится все быстрее, важность сохранения баланса между работой и личной жизнью становится все более очевидной. К сожалению, переутомление и стресс становятся неотъемлемой частью жизни многих людей. Итак, как найти баланс между работой и личной жизнью? Новини.LIVE собрали несколько советов, которые помогут вам установить умные рабочие графики и научиться расслабляться.

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