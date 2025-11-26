5 років ув’язнення за підпали військових авто в Одесі

Хлопець, який палив авто. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі 19-річний хлопець палив авто військових. Він діяв спільно з трьома знайомими за вказівками російського агента та документував свої злочини через Telegram. Суд визнав його та співучасників винними.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Падпали авто

19-річний одесит разом із трьома спільниками підпалював службові автомобілі ЗСУ за завданням російського агента. Комунікація проходила через Telegram, а злочинці отримували винагороду за кожен знищений автомобіль. Підпали супроводжувалися відеофіксацією для звітності перед куратором. В липні минулого року групу з шести місцевих осіб затримали спільно зі службою Нацполіції. Протягом двох тижнів вони намагалися знищити понад 15 військових авто.

Фігуранти пересувалися містом на скутерах, фіксували паркування автомобілів ЗСУ та передавали координати куратору. Діяли здебільшого парами: один підпалював авто легкозаймистою сумішшю, інший знімав процес на відео.

Як покарали

Суд визнав молодика винним за двома статтями Кримінального кодексу: умисне знищення майна групою осіб та поширення інформації про розташування військових. На підставі беззаперечних доказів обвинувачення суд призначив йому 5 років ув’язнення та конфіскував мобільний телефон. Трьох його спільників також притягнули до кримінальної відповідальності.

