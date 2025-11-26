Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса П'ять років за підпал авто військових — одеситу винесено вирок

П'ять років за підпал авто військових — одеситу винесено вирок

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 11:31
Оновлено: 11:31
5 років ув’язнення за підпали військових авто в Одесі
Хлопець, який палив авто. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі 19-річний хлопець палив авто військових. Він діяв спільно з трьома знайомими за вказівками російського агента та документував свої злочини через Telegram. Суд визнав його та співучасників винними.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Реклама
Читайте також:

Падпали авто

19-річний одесит разом із трьома спільниками підпалював службові автомобілі ЗСУ за завданням російського агента. Комунікація проходила через Telegram, а злочинці отримували винагороду за кожен знищений автомобіль. Підпали супроводжувалися відеофіксацією для звітності перед куратором. В липні минулого року групу з шести місцевих осіб затримали спільно зі службою Нацполіції. Протягом двох тижнів вони намагалися знищити понад 15 військових авто.

Фігуранти пересувалися містом на скутерах, фіксували паркування автомобілів ЗСУ та передавали координати куратору. Діяли здебільшого парами: один підпалював авто легкозаймистою сумішшю, інший знімав процес на відео.

Як покарали

Суд визнав молодика винним за двома статтями Кримінального кодексу: умисне знищення майна групою осіб та поширення інформації про розташування військових. На підставі беззаперечних доказів обвинувачення суд призначив йому 5 років ув’язнення та конфіскував мобільний телефон. Трьох його спільників також притягнули до кримінальної відповідальності.  

Нагадаємо, ми повідомляли, що киянин за гроші підпалював релейні шафи. Також ми писали, що на заході України затримали іноземця, який коригував ворожі удари. 

Одеса авто Одеська область підпал Новини Одеси покарання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації