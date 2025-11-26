5 лет заключения за поджоги военных авто в Одессе

Парень, который поджигал авто. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе 19-летний парень поджигал авто военных. Он действовал совместно с тремя знакомыми по указаниям российского агента и документировал свои преступления через Telegram. Суд признал его и соучастников виновными.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Поджоги авто

19-летний одессит вместе с тремя сообщниками поджигал служебные автомобили ВСУ по заданию российского агента. Коммуникация проходила через Telegram, а преступники получали вознаграждение за каждый уничтоженный автомобиль. Поджоги сопровождались видеофиксацией для отчетности перед куратором. В июле прошлого года группу из шести местных жителей задержали совместно со службой Нацполиции. В течение двух недель они пытались уничтожить более 15 военных авто.

Фигуранты передвигались по городу на скутерах, фиксировали парковки автомобилей ВСУ и передавали координаты куратору. Действовали в основном парами: один поджигал авто легковоспламеняющейся смесью, другой снимал процесс на видео.

Как наказали

Суд признал молодого человека виновным по двум статьям Уголовного кодекса: умышленное уничтожение имущества группой лиц и распространение информации о расположении военных. На основании неопровержимых доказательств обвинения суд назначил ему 5 лет заключения и конфисковал мобильный телефон. Трех его сообщников также привлекли к уголовной ответственности.

