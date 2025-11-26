Видео
Україна
Пять лет за поджог авто военных — одесситу вынесен приговор

Пять лет за поджог авто военных — одесситу вынесен приговор

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 11:31
обновлено: 11:31
5 лет заключения за поджоги военных авто в Одессе
Парень, который поджигал авто. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе 19-летний парень поджигал авто военных. Он действовал совместно с тремя знакомыми по указаниям российского агента и документировал свои преступления через Telegram. Суд признал его и соучастников виновными.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Читайте также:

Поджоги авто

19-летний одессит вместе с тремя сообщниками поджигал служебные автомобили ВСУ по заданию российского агента. Коммуникация проходила через Telegram, а преступники получали вознаграждение за каждый уничтоженный автомобиль. Поджоги сопровождались видеофиксацией для отчетности перед куратором. В июле прошлого года группу из шести местных жителей задержали совместно со службой Нацполиции. В течение двух недель они пытались уничтожить более 15 военных авто.

Фигуранты передвигались по городу на скутерах, фиксировали парковки автомобилей ВСУ и передавали координаты куратору. Действовали в основном парами: один поджигал авто легковоспламеняющейся смесью, другой снимал процесс на видео.

Как наказали

Суд признал молодого человека виновным по двум статьям Уголовного кодекса: умышленное уничтожение имущества группой лиц и распространение информации о расположении военных. На основании неопровержимых доказательств обвинения суд назначил ему 5 лет заключения и конфисковал мобильный телефон. Трех его сообщников также привлекли к уголовной ответственности.

Напомним, мы сообщали, что киевлянин за деньги поджигал релейные шкафы. Также мы писали, что на западе Украины задержали иностранца, который корректировал вражеские удары.

Одесса авто Одесская область поджог Новости Одессы наказание
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
