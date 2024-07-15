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Під час війни одеський ексмитник накупив іномарок на мільйони гривень — НАЗК

15 липня 2024 20:16
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Елітні авто за мільйони — НАЗК запідозрило одеського ексмитника у корупції
Митний пост. Ілюстративне фото: СБУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У декларації колишнього начальника відділу митного оформлення Одеської митниці за 2022 рік було виявлено майна на мільйони гривень. Його неможливо було придбати за кошти, отримані із законних джерел.

Про це повідомили у пресслужбі Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) у понеділок, 15 липня.

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У НАЗК перевірили декларацію колишнього посадовця митної служби за 2022 рік і встановили, що у документі є ознаки набуття необґрунтованих активів на понад 3,2 млн грн.

Зазначається, що у перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну посадовець, його дружина та дочка придбали аж п'ять транспортних засобів.

Загальна їхня вартість складає на понад 7 млн грн.

Зокрема, автопарк експосадовця та його сім'ї поповнився таким автівками:

  • MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 р.в;
  • MERCEDES-BENZ S 450, 2020 р.в.;
  • AUDI A5, 2022 р.в.;
  • AUDI A6, 2022 р.в.;
  • AUDI A4, 2022 р.в.

"НАЗК встановило, що наявні у них грошові заощадження та доходи, отримані на момент здійснення покупок, свідчать про неможливість придбати майно за рахунок коштів, отриманих із законних джерел", — йдеться у повідомленні

Крім того, в Агентстві із запобігання корупції повідомляють, що чоловік набув права власності на один з автомобілів за ціною, яка є нижчою за мінімальну ринкову.

"Матеріали скеровано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів екс-посадовця необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави, що передбачає стаття 290 ЦПК України", — підсумували в НАЗК.

Також ми повідомляли, що на Івано-Франківській митниці один з чиновників вимагав хабарі з імпортерів. Він обіцяв не створювати проблем підприємцям, якщо отримає платню.

Раніше правоохоронці затримали керівників Департаменту Держмитслужби на корупційній схемі. Вони "обклали даниною" регіональні митниці.

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