Элитные авто за миллионы — НАПК заподозрило одесского экс-таможника в коррупции

Во время войны одесский экс-таможник накупил иномарок на миллионы гривен — НАПК
В декларации бывшего начальника отдела таможенного оформления Одесской таможни за 2022 год было обнаружено имущество на миллионы гривен. Его невозможно было приобрести на средства, полученные из законных источников.
Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в понедельник, 15 июля.
Что не так в декларации экс-таможника из Одессы
В НАПК проверили декларацию бывшего должностного лица таможенной службы за 2022 год и установили, что в документе есть признаки приобретения необоснованных активов более чем на 3,2 млн грн.
Отмечается, что в первый год полномасштабного вторжения России в Украину чиновник, его жена и дочь приобрели пять транспортных средств.
Общая их стоимость составляет более 7 млн грн.
В частности, автопарк экс-служащего и его семьи пополнился такими автомобилями:
- MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 г.в;
- MERCEDES-BENZ S 450, 2020 г.в.;
- AUDI A5, 2022 г.в.;
- AUDI A6, 2022 г.в.;
- AUDI A4, 2022 г.в.
"НАПК установило, что имеющиеся у них денежные сбережения и доходы, полученные на момент совершения покупок, свидетельствуют о невозможности приобрести имущество за счет средств, полученных из законных источников", — говорится в сообщении
Кроме того, в Агентстве по предотвращению коррупции сообщают, что мужчина приобрел право собственности на один из автомобилей по цене ниже минимальной рыночной.
"Материалы направлены в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов экс-чиновника необоснованными и взыскании их в доход государства, что предусматривает статья 290 ГПК Украины", — подытожили в НАПК.
Также мы сообщали, что на Ивано-Франковской таможне один из чиновников требовал взятки с импортеров. Он обещал не создавать проблем предпринимателям в обмен на деньги.
Ранее правоохранители задержали руководителей Департамента Гостаможслужбы на коррупционной схеме. Они "обложили данью" региональные таможни.
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