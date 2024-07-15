Элитные авто за миллионы — НАПК заподозрило одесского экс-таможника в коррупции

Таможенный пост. Иллюстративное фото: СБУ

В декларации бывшего начальника отдела таможенного оформления Одесской таможни за 2022 год было обнаружено имущество на миллионы гривен. Его невозможно было приобрести на средства, полученные из законных источников.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в понедельник, 15 июля.

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В НАПК проверили декларацию бывшего должностного лица таможенной службы за 2022 год и установили, что в документе есть признаки приобретения необоснованных активов более чем на 3,2 млн грн.

Отмечается, что в первый год полномасштабного вторжения России в Украину чиновник, его жена и дочь приобрели пять транспортных средств.

Общая их стоимость составляет более 7 млн грн.

В частности, автопарк экс-служащего и его семьи пополнился такими автомобилями:

MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 г.в;

MERCEDES-BENZ S 450, 2020 г.в.;

AUDI A5, 2022 г.в.;

AUDI A6, 2022 г.в.;

AUDI A4, 2022 г.в.

"НАПК установило, что имеющиеся у них денежные сбережения и доходы, полученные на момент совершения покупок, свидетельствуют о невозможности приобрести имущество за счет средств, полученных из законных источников", — говорится в сообщении

Кроме того, в Агентстве по предотвращению коррупции сообщают, что мужчина приобрел право собственности на один из автомобилей по цене ниже минимальной рыночной.

"Материалы направлены в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов экс-чиновника необоснованными и взыскании их в доход государства, что предусматривает статья 290 ГПК Украины", — подытожили в НАПК.

Также мы сообщали, что на Ивано-Франковской таможне один из чиновников требовал взятки с импортеров. Он обещал не создавать проблем предпринимателям в обмен на деньги.

Ранее правоохранители задержали руководителей Департамента Гостаможслужбы на коррупционной схеме. Они "обложили данью" региональные таможни.