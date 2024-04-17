Погода в Одесі і області сьогодні, 17 квітня

Чоловік йде під дощем. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 17 квітня, в Одесі очікується хороша погода з переважанням сонячних променів, проте вдень можливі короткочасні дощі. Також варто зазначити, що внаслідок спекотної погоди оголошена пожежна небезпека по всій території Одеської області.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Вдень можливий дощ.

Вітер змінних напрямків до 7 м/с.

Температура вночі +15...+17 °С, вдень +21...+23 °С.

Схід сонця: 17 квітня сонце зійшло о 06:06.

Захід сонця: 17 квітня сонце заходитиме о 19:48.

Тривалість світлового дня: 13 годин і 42 хвилини.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі місцями невеликий дощ.

Вдень дощ, місцями гроза

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +13...+18 °С, вдень +19...+24 °С.

На автошляхах області видимість до 2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 17 квітня

Погода в Україні в середу, 17 квітня, очікується хмарною та дощовою. Сьогодні в усіх областях, окрім південно-східної частини, очікується хмарна погода.

Синоптики прогнозують помірні дощі, а вдень на півночі країни, Вінниччині та Черкащині місцями пройдуть значні дощі.

Вітер буде переважно північним, 5-10 м/с, а на півдні та сході України — південно-західний, 7-12 м/с. Вдень місцями можливі пориви 15-20 м/с.

Погода в Україні. Фото: скриншот

Температура повітря у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі становитиме +4...+9 °С, вдень +8...+13 °С.

Водночас на решті території вночі +10...+15 °С, вдень +21...+26 °С, на Полтавщині та Кіровоградщині — +17...+ 22 °С.

На високогір'ї Карпат вночі значний, вдень помірний мокрий сніг, температура протягом доби близько 0 °С.