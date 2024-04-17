Погода в Одесі і області сьогодні, 17 квітня

Підготуйте парасолі — синоптики попередили про мінливу погоду в Одесі сьогодні
Сьогодні, 17 квітня, в Одесі очікується хороша погода з переважанням сонячних променів, проте вдень можливі короткочасні дощі. Також варто зазначити, що внаслідок спекотної погоди оголошена пожежна небезпека по всій території Одеської області.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Вдень можливий дощ.
- Вітер змінних напрямків до 7 м/с.
- Температура вночі +15...+17 °С, вдень +21...+23 °С.
Схід сонця: 17 квітня сонце зійшло о 06:06.
Захід сонця: 17 квітня сонце заходитиме о 19:48.
Тривалість світлового дня: 13 годин і 42 хвилини.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі місцями невеликий дощ.
- Вдень дощ, місцями гроза
- Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +13...+18 °С, вдень +19...+24 °С.
- На автошляхах області видимість до 2 км.
Погода в Україні 17 квітня
Погода в Україні в середу, 17 квітня, очікується хмарною та дощовою. Сьогодні в усіх областях, окрім південно-східної частини, очікується хмарна погода.
Синоптики прогнозують помірні дощі, а вдень на півночі країни, Вінниччині та Черкащині місцями пройдуть значні дощі.
Вітер буде переважно північним, 5-10 м/с, а на півдні та сході України — південно-західний, 7-12 м/с. Вдень місцями можливі пориви 15-20 м/с.
Температура повітря у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі становитиме +4...+9 °С, вдень +8...+13 °С.
Водночас на решті території вночі +10...+15 °С, вдень +21...+26 °С, на Полтавщині та Кіровоградщині — +17...+ 22 °С.
На високогір'ї Карпат вночі значний, вдень помірний мокрий сніг, температура протягом доби близько 0 °С.
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