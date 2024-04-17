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Підготуйте парасолі — синоптики попередили про мінливу погоду в Одесі сьогодні

17 квітня 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області сьогодні, 17 квітня
Чоловік йде під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 17 квітня, в Одесі очікується хороша погода з переважанням сонячних променів, проте вдень можливі короткочасні дощі. Також варто зазначити, що внаслідок спекотної погоди оголошена пожежна небезпека по всій території Одеської області.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень можливий дощ.
  • Вітер змінних напрямків до 7 м/с.
  • Температура вночі +15...+17 °С, вдень +21...+23 °С.

Схід сонця: 17 квітня сонце зійшло о 06:06.
Захід сонця: 17 квітня сонце заходитиме о 19:48.
Тривалість світлового дня: 13 годин і 42 хвилини.

Підготуйте парасолі— синоптики попередили про мінливу погоду в Одесі сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі місцями невеликий дощ.
  • Вдень дощ, місцями гроза
  • Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +13...+18 °С, вдень +19...+24 °С.
  • На автошляхах області видимість до 2 км.
Підготуйте парасолі— синоптики попередили про мінливу погоду в Одесі сьогодні - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 17 квітня

Погода в Україні в середу, 17 квітня, очікується хмарною та дощовою. Сьогодні в усіх областях, окрім південно-східної частини, очікується хмарна погода. 

Синоптики прогнозують помірні дощі, а вдень на півночі країни, Вінниччині та Черкащині місцями пройдуть значні дощі.

Вітер буде переважно північним, 5-10 м/с, а на півдні та сході України — південно-західний, 7-12 м/с. Вдень місцями можливі пориви 15-20 м/с.

Безмарно та тепло — синоптики порадували одеситів погодою на сьогодні - фото 3
Погода в Україні. Фото: скриншот

Температура повітря у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі становитиме +4...+9 °С, вдень +8...+13 °С.

Водночас на решті території вночі +10...+15 °С, вдень +21...+26 °С, на Полтавщині та Кіровоградщині — +17...+ 22 °С.

На високогір'ї Карпат вночі значний, вдень помірний мокрий сніг, температура протягом доби близько 0 °С.

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