Погода в Одессе и области сегодня, 17 апреля

Человек идет под дождем. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 17 апреля, в Одессе ожидается хорошая погода с преобладанием солнечных лучей, но днем возможны кратковременные дожди. Также следует отметить, что в результате жаркой погоды объявлена пожарная опасность по всей территории Одесской области.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Днем возможен дождь.

Ветер переменных направлений до 7 м/с.

Температура ночью +15...+17 °С, днем +21...+23 °С.

Восход: 17 апреля солнце взошло в 06:06.

Заход: 17 апреля солнце будет заходить в 19:48.

Продолжительность светового дня: 13 часов и 42 минуты.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью местами небольшой дождь.

Днем дождь, местами гроза

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +13...+18 °С, днем +19...+24 °С.

На автодорогах области видимость до 2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 17 апреля

Погода в Украине в среду, 17 апреля, ожидается облачным и дождливым. Сегодня во всех областях, кроме юго-восточной части, ожидается облачная погода.

Синоптики прогнозируют умеренные дожди, а днем на севере страны, Винницкой и Черкасской местами пройдут значительные дожди.

Ветер будет преимущественно северным, 5-10 м/с, а на юге и востоке Украины — юго-западный, 7-12 м/с. Днем возможны порывы 15-20 м/с.

Погода в Украине. Фото: скриншот

Температура воздуха в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью будет +4...+9 °С, днем +8...+13 °С.

В то же время на остальной территории ночью +10...+15 °С, днем +21...+26 °С, в Полтавской и Кировоградской областях — +17...+22 °С.

На высокогорье Карпат ночью сильный, днем умеренный мокрый снег, температура в течение суток около 0 °С.