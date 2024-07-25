Житель Одещини хотів підкупити прикордонника: деталі від поліції

На Одещині чоловік хотів підкупити прикордонника. Фото: Нацполіція

На Одещині затримали місцевого чоловіка, який хотів підкупити прикордонника та запропонував йому хабар у розмірі 2 500 доларів, аби "легально" перетнути кордон та втекти в Молдову. План не спрацював, чоловік залишиться в Україні та більше того — може потрапити за ґрати на вісім років.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі схеми

33-річний житель міста Роздільна разом зі своїми спільниками запропонував начальнику групи відділення інспекторів прикордонної служби 2 500 доларів. За ці гроші чоловіки хотіли перетнути кордон з Молдовою поза офіційними пунктами пропуску. Однак прикордонник не піддався на пропозицію і одразу повідомив про це своє керівництво.

Жителя Одещини викрили на хабарництві. Фото: Нацполіція

Затримання та підозра

Правоохоронці задокументували злочин і затримали правопорушника на одній з вулиць міста під час передачі хабаря. Гроші були вилучені як речові докази. Йому оголосили про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинена з попередньою змовою групою осіб).



За цей злочин порушнику загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі він перебуває під вартою, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242 240 грн.

Нагадаємо, що на Одещині викрили посадовця ДМС, який хотів залучити до схеми заробітку на ухилянтах прикордонника. Горе-бізнесмент пропонував тому по 3 000 доларів з кожного "клієнта", однак співробітник ДПСУ видав хабарника правоохоронцям — тепер посадовцю загрожує тюрма.