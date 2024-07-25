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Подготовил взятку для пограничника, но сядет за решетку — в Одесской области задержали горе-беглеца

25 июля 2024 18:02
Верзилова Єлизавета - редактор
Житель Одесской области хотел подкупить пограничника: детали от полиции
В Одесской области мужчина хотел подкупить пограничника. Фото: Нацполиция
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одесской области задержали местного мужчину, который хотел подкупить пограничника и предложил ему взятку в размере 2 500 долларов, чтобы "легально" пересечь границу и бежать в Молдову. План не сработал, мужчина останется в Украине и, более того, может попасть за решетку на восемь лет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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33-летний житель города Раздельная вместе со своими сообщниками предложил начальнику группы отделения инспекторов пограничной службы 2 500 долларов. За эти деньги мужчины хотели пересечь границу с Молдовой вне официальных пунктов пропуска. Однако пограничник не поддался на предложение и сразу сообщил об этом свое руководство.

Взятка для пограничника.
Жителя Одесчины разоблачили на взяточничестве. Фото: Нацполиция

Задержание и подозрение

Правоохранители задокументировали преступление и задержали правонарушителя на одной из улиц города во время передачи взятки. Деньги были изъяты как вещественные доказательства. Ему объявили о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, совершенное с предварительным сговором группой лиц).

За это преступление нарушителю грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества. В настоящее время он находится под стражей, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 грн.

Напомним, что в Одесской области разоблачили чиновника ГМС, который хотел привлечь к схеме заработка на ухилянтах пограничника. Горе-бизнесмент предлагал тому по 3 000 долларов с каждого "клиента", однако сотрудник ГПСУ выдал взяточника стражам порядка — теперь чиновнику грозит тюрьма.

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